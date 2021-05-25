Лавров и Макей по телефону обсудили ситуацию вокруг инцидента с Ryanair

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг инцидента с экстренно севшим в Минске самолётом авиакомпании Ryanair.
Лавров и Макей по телефону обсудили ситуацию вокруг инцидента с Ryanair
  • РИА Новости

«Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Отмечается, что «Макей ещё раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации». 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца.

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