Лавров и Макей по телефону обсудили ситуацию вокруг инцидента с Ryanair

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг инцидента с экстренно севшим в Минске самолётом авиакомпании Ryanair.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Отмечается, что «Макей ещё раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца.