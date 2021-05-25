В Кремле подтвердили будущую встречу Путина и Лукашенко
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- РИА Новости
«Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий. Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего», — сказал он.
Песков отметил также, «что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, ну, это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов».
Также Песков прокомментировал задержание гражданки России Софьи Сапеги в Минске.
Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.