В Кремле подтвердили будущую встречу Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца. По его словам, эта встреча готовилась еще до инцидента с самолётом Ryanair. Песков отметил, что Лукашенко сможет детально рассказать Путину об обстоятельствах и причинах произошедшего.

«Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий. Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего», — сказал он.

Песков отметил также, «что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, ну, это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов».

Также Песков прокомментировал задержание гражданки России Софьи Сапеги в Минске.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.