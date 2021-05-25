Песков прокомментировал задержание россиянки в Минске

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал задержание гражданки России Софьи Сапеги в Минске.

«Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что посольство России в Белоруссии получило от Минска уведомление о задержании российской гражданки Софьи Сапеги.

Европейский гуманитарный университет заявил, что российская гражданка София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержана в Минске.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.