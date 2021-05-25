«Белоруссия на повестке»: Захарова заявила об «истерике» Запада после инцидента с самолётом Ryanair
- AFP
Страны коллективного Запада так бурно реагируют на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта Ryanair, поскольку белорусская тематика сейчас находится на повестке. Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, есть достаточное количество примеров, когда по инициативе западных правительств осуществлялись принудительные посадки самолётов и задержания граждан третьих стран, однако обычно эти ситуации игнорируются.
«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершённых провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран... Это вообще там не считается, это норма, рутина... И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем: потому что Белоруссия на повестке», — цитирует её ТАСС.
Накануне Захарова в своём Facebook напомнила, что в 2013 году в Австрии принудительной посадке и обыску по запросу США подвергся самолёт Эво Моралеса, занимавшего тогда пост президента Боливии, а в 2016-м украинские власти вскоре после взлёта развернули самолёт «Белавиа», после чего с рейса был снят активист «антимайдана» Армен Мартиросян.
В свою очередь, официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь призвал все стороны «проявлять сдержанность и избегать эскалации», пока не будут установлены все факты и истинная картина инцидента вокруг самолёта, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс.
- AFP
- © Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Однако президент США Джо Байден уже поручил своей администрации «разработать надлежащие варианты» для привлечения к ответственности причастных к экстренной посадке самолёта Ryanair и к задержанию одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
По мнению американского лидера, принудительное изменение Белоруссией курса коммерческого самолёта и арест Протасевича является «прямым нарушением международных норм». Он также поддержал призывы провести международное расследование для уточнения всех обстоятельств произошедшего и приветствовал решение лидеров стран Евросоюза ввести адресные экономические санкции и иные меры в отношении Белоруссии.
«Этот возмутительный инцидент и видеозапись, которую господин Протасевич, судя по всему, сделал под давлением, являются позорным посягательством как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы», — говорится в пресс-релизе.
Произошедший инцидент также стал темой телефонного разговора между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
«Господин Салливан дал понять, что США в координации с ЕС и другими союзниками и партнёрами привлекут режим Лукашенко к ответственности», — говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
В свою очередь, Тихановская в своём Telegram-канале сообщила, что предложила США обсудить ситуацию в Белоруссии на саммите «Большой семёрки» в Лондоне и провести летом 2021-го международную конференцию высокого уровня, посвящённую этому вопросу.
Вечером 24 мая было распространено итоговое заявление саммита Евросоюза по инциденту с самолётом Ryanair. Лидеры 27 стран объединения поручили Совету ЕС принять необходимые меры для запрета полётов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС, а также рекомендовали европейским авиаперевозчикам отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
На данный момент известно, что от полётов над Белоруссией отказались следующие авиакомпании: латвийская AirBaltic, голландская KLM, финская Finnair, французская Air France, немецкая Lufthansa, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, польская LOT, испанская Iberia и австрийская Austrian Airlines. Британские власти предписали своим авиакомпаниям «в целях безопасности» избегать воздушного пространства Белоруссии. Украина намерена прекратить авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая.
В свою очередь, «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Лондон и Париж до 30 октября в связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения полётов.
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Кроме того, Брюссель призвал ввести новые санкции против Минска, потребовал освободить Романа Протасевича и обратился к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом провести расследование инцидента с экстренной посадкой пассажирского лайнера. Также заморожено предоставление инвестиционной помощи Белоруссии в размере €3 млрд, «пока государство не станет демократическим».
«Это атака на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы», — заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель указал, что белорусские власти поставили под угрозу безопасность гражданской авиации: «Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чём не повинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего».
Напомним, 23 мая в национальном аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. В ходе полёта Минобороны Белоруссии получило сообщение о минировании воздушного лайнера. Как сообщил глава департамента по авиации белорусского Минтранса Артём Сикорский, письмо пришло от имени солдат ХАМАС (позднее представитель палестинского движения опроверг причастность к инциденту). По его словам, белорусские власти не оказывали давления на экипаж пассажирского самолёта.
В Минске при досмотре воздушного судна взрывчатых веществ обнаружено не было. Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное производство по факту «заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК».
При этом после приземления был задержан один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он находился в розыске по делу об «организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» и в списке физических лиц, причастных к терроризму. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
- Роман Протасевич
- Reuters
- © Stringer
В дальнейшем МВД Белоруссии опубликовало видеоролик с задержанным, в котором он рассказал, что не имеет проблем со здоровьем и к нему относятся максимально корректно: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске».
Накануне белорусские власти отметили, что Запад политизирует инцидент с самолётом Ryanair. По словам пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза, «ситуация прямо и явно нагнетается».
«Звучат ничем не подтверждённые обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях. Мы всё же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, всё спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы», — отметил он.
По некоторым данным, во вторник, 25 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко должен выступить с комментарием относительного произошедшего инцидента. Об этом сообщал Telegram-канал «Пул Первого».