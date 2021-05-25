Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолётом Ryanair

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM» прокомментировала реакцию Запада на инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем: потому что Белоруссия на повестке», — цитирует ТАСС Захарову.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».