Байден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Белоруссии

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Президент США приветствует призыв Евросоюза ввести санкции в отношении Минска из-за экстренной посадки самолёта компании Ryanair в Белоруссии.
Байден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Белоруссии
  • Reuters

 «Я присоединяюсь ко множеству призывов провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер, — приводит Белый дом слова американского лидера.

Байден поручил своей команде разработать «надлежащие способы привлечения к ответственности причастных» в тесной координации с союзниками.

Ранее лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с самолётом Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии

В МИД России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, был задержан

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