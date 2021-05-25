Байден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Белоруссии

Президент США приветствует призыв Евросоюза ввести санкции в отношении Минска из-за экстренной посадки самолёта компании Ryanair в Белоруссии.

«Я присоединяюсь ко множеству призывов провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер, — приводит Белый дом слова американского лидера.

Байден поручил своей команде разработать «надлежащие способы привлечения к ответственности причастных» в тесной координации с союзниками.

Ранее лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с самолётом Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.

В МИД России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, был задержан.