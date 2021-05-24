В МИД России прокомментировали инцидент с самолётом Ryanair

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair. Соответствующее заявление официального представителя МИД Марии Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что, «по официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта».

Как заявляет Захарова, «действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам, истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учётом нахождения поблизости Белорусской АЭС».

«Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии», — сообщила представитель министерства.

Она рассказала, что «есть информация, что, кроме Романа Протасевича, на борт самолёта не вернулась гражданка России, по данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с её родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь».

Захарова отметила, что «вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ».

По её словам, «они требуют отпустить задержанного Романа Протасевича и ввести максимально жёсткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа».

«Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», — заявила она.

Представитель ведомства напомнила, что «в 2013 году по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, был принудительно посажен в Вене и досмотрен самолёт президента Боливии, который летел из Москвы, в 2004 году США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич следовавший по маршруту Москва — Барбадос —Аспен личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора А.П. Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу».

«В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолёт Москва — Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз. Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 году самолёт «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «антимайдана» А. Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 году захватить «вагнеровцев» — с помощью экстренной посадки в Киеве самолёта Минск — Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась», — говорится в сообщении.

Как отмечает Захарова, «все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права, реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понёс наказания».

«Обращаем внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов. Призываем наших западных партнёров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию», — добавила она.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан.

Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.