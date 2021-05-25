В МИД КНР прокомментировали инцидент с Ryanair

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.
В МИД КНР прокомментировали инцидент с Ryanair
  • РИА Новости

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — приводит его заявление РИА Новости.

Он отметил, что «к настоящему моменту обстоятельства инцидента все ещё неясны».

«Прежде чем будут установлены факты и истинная картина, все стороны должны проявлять сдержанность и избегать эскалации», — добавил представитель МИД.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».

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