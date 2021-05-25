В сети появилась расшифровка переговоров пилота Ryanair с диспетчером

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии, как пишет РИА Новости, выложил на своём сайте расшифровку переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолёта Ryanair, который экстренно сел 23 мая в белорусской столице.

На момент публикации данный сайт был недоступен.

Как следует из расшифровки, диспетчер сообщил пилоту, что от спецслужб поступила информация о бомбе на этом рейсе.

Пилот уточнил, откуда пришли эти данные.

На это ему ответили, что служба безопасности минского аэропорта по электронной почте получила соответствующее письмо.

После этого пилот задал вопрос, кто рекомендует направить самолёт в Минск — авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия.

«Это наша рекомендация», — сказал белорусский диспетчер.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг инцидента с экстренно севшим в Минске самолётом авиакомпании Ryanair.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.