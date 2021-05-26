«Находимся в шоковом состоянии»: мать арестованной россиянки Софьи Сапеги рассказала о дочери

Россиянка Софья Сапега всегда была вне политики. Об этом в разговоре с RT заявила её мать Анна Дудич. Сапегу задержали в аэропорту Минска вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после того, как самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в столице Белоруссии. Позднее Софью арестовали на два месяца. В интервью RT Дудич рассказала о реакции семьи на произошедшее и отношениях дочери с белорусским оппозиционером.

23 мая Софья Сапега возвращалась из Греции в компании Романа Протасевича, создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. По данным Минтранса, из-за сообщения о минировании борта самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, где россиянку задержали вместе с оппозиционером. Информация о бомбе не подтвердилась.

Как сообщили RT в МИД РФ, ведомство получило подтверждение информации о задержании россиянки. Посольство России в Белоруссии также попросило предоставить Софье Сапеге возможность встретиться с консулом. Позднее стало известно, что российский дипломат встретился с девушкой.

В свою очередь, адвокат Софьи Александр Филанович сообщил, что ей «предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния».

«Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — сообщил он.

Между тем в сети появилось видео допроса Софьи Сапеги, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», раскрывающего персональные данные белорусских силовиков.

О Софье известно немногое. Она до восьми лет жила во Владивостоке, а потом с матерью перебрались в Белоруссию. Девушка поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет международного права и переехала в Вильнюс. При этом она оставалась гражданкой РФ.

Мать Софьи Анна Дудич в эксклюзивном интервью RT рассказала о дочери и её знакомстве с Романом Протасевичем.

— Что вам известно о задержании Софьи?

— Мы сами ничего не понимаем, находимся в шоковом состоянии. Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России... Не знаю, что ещё сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе.

Мы вчера были в посольстве России, общались с консулом. Нам дали рекомендации, что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью. Мы ждём от них звонка и информации.

— Как вы считаете, связано ли задержание Софьи с оппозиционной деятельностью Романа Протасевича?

— Я не знаю, почему задержали мою дочь. Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича.

— Расскажите, как она с ним познакомилась?

— Познакомились они где-то полгода назад. Рассказывала о нём всегда только положительные вещи. Моя дочь — очень избирательный человек. Говорила всегда про Романа, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный.

Как именно произошло само знакомство, я не знаю. Но Софья невероятно порядочная, она грамотный человек, очень начитанная, увлекалась философией, владеет английским почти в совершенстве, прекрасно рисовала, рисунки были необычные. Наверное, и встреча у них с Романом произошла такая — на интеллектуальном уровне.

Они с Протасевичем просто встречались, у них был совместный отдых в Греции. Мы с ней созванивались накануне вылета домой, она сказала, что всё прошло хорошо, отдых понравился. А утром, когда она уже была в аэропорту Минска, от неё пришла эсэмэска со словом «мама».

— А политикой Софья интересовалась?

— Она всегда была вне политики. Её миссия была — закончить университет. В ближайшее время Софья должна была защитить свою работу и получить диплом.

Мы территориально очень близко от Литвы, буквально час езды. Очень много ребят, её знакомых разрекламировали этот вуз, что будет диплом международного уровня. Такие у неё приоритеты. Вопрос дальнейшего трудоустройства не обсуждали, смотрели бы по обстоятельствам. Возможно, она бы вернулась домой.

— Как Софья отреагировала на события в Белоруссии летом прошлого года?

— Без комментариев.

— Почему после задержания аккаунты Софьи в соцсетях оказались удалены?

— Мы не знаем, куда они делись.

— В интернет выложили видео допроса Софьи, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси». Вы что-то про это знаете?

— Я в курсе, что это за канал, но не могу понять, какое она имеет к этому отношение. Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация — шок. Софья и «Чёрная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава.