Польша не пропустила следовавший в Барселону самолёт «Белавиа»

Польское агентство гражданской авиации сообщило, что не допустило в воздушное пространство страны самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолёт «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — заявили в регуляторе.

Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что самолёт «Белавиа», следовавший из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Белоруссии и стал вырабатывать топливо перед заходом на посадку.

Ранее ряд стран, включая Великобританию, Францию, Швецию, а также Украину, запретили допуск самолётов белорусской авиакомпании через своё воздушное пространство.