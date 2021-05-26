Польша не пропустила следовавший в Барселону самолёт «Белавиа»

Короткая ссылка
Польское агентство гражданской авиации сообщило, что не допустило в воздушное пространство страны самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолёт «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — заявили в регуляторе.

Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что самолёт «Белавиа», следовавший из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Белоруссии и стал вырабатывать топливо перед заходом на посадку.

Ранее ряд стран, включая Великобританию, Францию, Швецию, а также Украину, запретили допуск самолётов белорусской авиакомпании через своё воздушное пространство. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить