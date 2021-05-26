Швеция отменила разрешение на пролёт «Белавиа»

Короткая ссылка
Шведское транспортное агентство временно отменило разрешение на авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании «Белавиа».
Швеция отменила разрешение на пролёт «Белавиа»
  • Reuters

«В сложившейся ситуации мы не видим гарантированно безопасного управления движением транспорта. Мы отдаём себе отчёт в том, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров превыше всего, поэтому мы решили временно прекратить полёты»,  — приводит РИА Новости сообщение регулятора.

В ведомстве назвали решение «профилактическим» и отметили, что оно связано с инцидентом с самолётом компании Ryanair.

Ранее Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить