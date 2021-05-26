Швеция отменила разрешение на пролёт «Белавиа»
- Reuters
«В сложившейся ситуации мы не видим гарантированно безопасного управления движением транспорта. Мы отдаём себе отчёт в том, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров превыше всего, поэтому мы решили временно прекратить полёты», — приводит РИА Новости сообщение регулятора.
В ведомстве назвали решение «профилактическим» и отметили, что оно связано с инцидентом с самолётом компании Ryanair.
Ранее Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны.