Швеция отменила разрешение на пролёт «Белавиа»

Шведское транспортное агентство временно отменило разрешение на авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании «Белавиа».

«В сложившейся ситуации мы не видим гарантированно безопасного управления движением транспорта. Мы отдаём себе отчёт в том, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров превыше всего, поэтому мы решили временно прекратить полёты», — приводит РИА Новости сообщение регулятора.

В ведомстве назвали решение «профилактическим» и отметили, что оно связано с инцидентом с самолётом компании Ryanair.

Ранее Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны.