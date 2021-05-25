Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны

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Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские власти запретили белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве королевства без специального разрешения.
Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны
  • РИА Новости

«После вчерашней отмены разрешения на полёты «Белавиа» в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», — отметил глава ведомства на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полёты в Соединённое Королевство всех авиаперевозчиков Белоруссии, включая чартерные авиакомпании.

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