Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские власти запретили белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве королевства без специального разрешения.

«После вчерашней отмены разрешения на полёты «Белавиа» в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», — отметил глава ведомства на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полёты в Соединённое Королевство всех авиаперевозчиков Белоруссии, включая чартерные авиакомпании.