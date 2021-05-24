Британия приостановила разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии

Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полеты в Соединённое Королевство всех авиаперевозчиков Белоруссии, включая чартерные авиакомпании.

«После решения правительства Великобритании Управление гражданской авиации отменило до дальнейшего уведомления все иностранные разрешения, выданные белорусским авиаперевозчикам. Эта приостановка распространяется как на авиакомпании, действующие по расписанию, в том числе белорусскую «Белавиа», так и на чартерных авиаперевозчиков», — говорится в заявлении регулятора.

Кроме того, регулятор рекомендовал всем британским авиаперевозчикам избегать пролёта над территорией Белоруссии.

Ранее сообщалось, что британские власти ввели запрет на полёты в страну белорусского авиаперевозчика «Белавиа».