Британия приостановила разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии
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«После решения правительства Великобритании Управление гражданской авиации отменило до дальнейшего уведомления все иностранные разрешения, выданные белорусским авиаперевозчикам. Эта приостановка распространяется как на авиакомпании, действующие по расписанию, в том числе белорусскую «Белавиа», так и на чартерных авиаперевозчиков», — говорится в заявлении регулятора.
Кроме того, регулятор рекомендовал всем британским авиаперевозчикам избегать пролёта над территорией Белоруссии.
Ранее сообщалось, что британские власти ввели запрет на полёты в страну белорусского авиаперевозчика «Белавиа».