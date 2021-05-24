Британия приостановила разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии

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Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полеты в Соединённое Королевство всех авиаперевозчиков Белоруссии, включая чартерные авиакомпании.
Британия приостановила разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии
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«После решения правительства Великобритании Управление гражданской авиации отменило до дальнейшего уведомления все иностранные разрешения, выданные белорусским авиаперевозчикам. Эта приостановка распространяется как на авиакомпании, действующие по расписанию, в том числе белорусскую «Белавиа», так и на чартерных авиаперевозчиков», — говорится в заявлении регулятора.

Кроме того, регулятор рекомендовал всем британским авиаперевозчикам избегать пролёта над территорией Белоруссии.

Ранее сообщалось, что британские власти ввели запрет на полёты в страну белорусского авиаперевозчика «Белавиа».

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