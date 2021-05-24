Британия ввела запрет на полёты «Белавиа»

Британские власти ввели запрет на полёты в стране белорусского авиаперевозчика «Белавиа». Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

В своём Twitter он написал, что также распорядился, чтобы национальный регулятор потребовал от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность запрета полётов «Белавиа» на свою территорию.

Также стало известно, что Литва решила не пропускать самолёты, которые пересекли или планируют пересечь воздушное пространство Белоруссии.

Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (EPP) призвала Евросоюз на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair в Минске прекратить авиасообщение с республикой.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.