Литва перестанет пропускать пролетевшие Белоруссию самолёты 

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Правительство Литвы решило с 25 мая не пропускать самолёты, которые пересекли или планируют пересекать воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.
Литва перестанет пропускать пролетевшие Белоруссию самолёты 
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

По словам министра транспорта и сообщения Марюса Скуодиса, это значит, что «любые полёты в Литву и из неё через Белоруссию запрещены».

По его словам, данное решение коснётся десяти авианаправлений.

«Правительство решило принять такое решение — запретить полёты над Беларусью. Наши данные показали, что это коснётся 26 рейсов в сутки», — сказал он.

Ранее МИД Литвы рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию в связи с инцидентом с Ryanair.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

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