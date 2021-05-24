МИД Литвы рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию

МИД Литвы рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию после инцидента с самолётом Ryanair.

«Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Белоруссии, покинуть страну», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Литвы расследует инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.