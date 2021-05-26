В Совбезе ООН осудили инцидент с самолётом Ryanair

Инцидент с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске представляет собой посягательство на европейскую безопасность, говорится в совместном заявлении шести действующих членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, США, Норвегия, Ирландия, Франция, Эстония), к которому присоединились Бельгия и Германия.

«Мы решительно осуждаем вынужденную посадку самолёта Ryanair 23 мая 2021 года... Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность и демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права», — отмечается в распространённом документе.

Ранее лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Также в ЕС потребовали в ближайшее время ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.