В Совбезе ООН осудили инцидент с самолётом Ryanair
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- AFP
«Мы решительно осуждаем вынужденную посадку самолёта Ryanair 23 мая 2021 года... Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность и демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права», — отмечается в распространённом документе.
Ранее лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.
Также в ЕС потребовали в ближайшее время ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.