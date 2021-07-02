«Новые способы дискриминации»: к чему может привести принятие закона «О коренных народах Украины»

Россия заявила в ПАСЕ протест из-за принятого Верховной радой закона «О коренных народах Украины», который не содержит упоминания о русских и представителях других национальностей, исконно проживающих на территории современной Украины. Об этом сообщил глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой. Резонансный документ был инициирован президентом страны Владимиром Зеленским и к числу коренных народов относит лишь крымских татар, караимов и крымчаков. В Москве считают, что новый закон — очередная форма дискриминации русских. При этом эксперты не исключают, что в ближайшее время Киев может принять дополнительные законодательные инициативы с целью ограничения прав граждан, считающих себя русскими.

Москва не оставит без ответа принятый Верховной радой закон «О коренных народах Украины», согласно которому русские и ряд других национальностей не входят в этот список. Об этом заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация», — написал в своём Telegram-канале Толстой.

«Этот закон абсурден»

В четверг, 1 июля, Рада утвердила в окончательной редакции закон «О коренных народах Украины», инициированный президентом страны Владимиром Зеленским. В пояснительной записке к документу говорится, что статусом коренного народа может быть наделено только автохтонное этническое сообщество, не имеющее собственного государственного образования за пределами Украины.

Помимо этого, коренной народ должен осознавать себя таковым, быть этническим меньшинством, носителем самобытного языка и культуры, а также иметь традиционные, социальные, культурные или представительские органы.

Согласно закону, украинское государство гарантирует коренному народу право на самоопределение и формирование своих институтов власти в границах мест компактного проживания. Кроме того, представители этнических меньшинств могут получать образование на родном языке и создавать собственные образовательные учреждения.

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При этом коренными народами украинским законом признаются только три этноса, исторически связанных с Крымом: крымские татары, караимы и крымчаки. Таким образом, в список коренных народов не попали столетиями проживающие на территории современной Украины русские, белорусы, поляки, венгры, евреи, румыны, болгары, греки, молдаване и представители других национальностей.

«С позиции исторической логики этот закон абсурден. На территории, которую занимает современная Украина, помимо русских, исконно жили, например, поляки. Их сейчас немного, но объективно это тоже коренной народ», — прокомментировал содержание закона в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

На сегодняшний день на Украине отсутствует актуальная информация об этническом составе страны. Государственная служба статистики такими подсчётами не занимается, а последняя перепись в стране проходила в 2001 году. Тогда русскими себя назвали более 8,3 млн человек, или 17,2% опрошенных. Численность крымских татар составляла 248 тыс., караимов — 1,2 тыс. Крымчаки в переписи не упоминались отдельной строкой, но их общее количество, согласно имеющейся в открытом доступе информации, оценивается в несколько сотен человек.

Российские эксперты считают, что Киев намеренно не проводит исследований по выявлению национального состава страны. Выступая в мае в Ростове-на-Дону на конференции, посвящённой насильственной украинизации, советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Вячеслав Елагин объяснил логику официального Киева опасениями, что русскими себя признает значительная часть населения. При этом, по его мнению, в 2001 году власти Украины сознательно занизили число русских более чем вдвое.

«В 2001 году, когда была проведена перепись, на Украине, по статистике, проживало немного более 8 млн русских, что составляло якобы 17,2% населения. Но даже тогда украинскими экспертами приводились совершенно другие цифры: по их словам, на тот период на Украине проживало 18 млн человек, которые составляли 40% населения Украины», — сказал Елагин.

В центре Киева

globallookpress.com

© Ovsyannikova Yulia / Keystone Press Agency

Опрошенные RT эксперты отмечают, что на Украине действительно отсутствуют достоверные данные о количестве русских и русскоязычных. На эту тему иногда проводятся социологические опросы, но их объективность вызывает массу сомнений, отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Точных цифр о количестве русских никто не называет. Если мы даже попытаемся подсчитать, это будет очень сложно сделать. К тому же сейчас люди нередко опасаются называться русскими и идентифицируют себя как русскоязычные украинцы. На мой взгляд, правильнее причислять к русским тех, для кого это родной язык, тех, кто мыслит и говорит на нём в быту. А это подавляющее большинство населения Украины», — пояснил Жарихин.

На конференции по насильственной украинизации первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинский язык не является родным более чем для 80% граждан республики.

С этой оценкой согласен и Жарихин. Он считает, что русские составляют «этническое большинство», хотя по Конституции Украины русский народ признан национальным меньшинством.

«Этот закон — очередная попытка представить Украину как некую монолитную нацию. Киев отказывается признавать многонациональный характер государственности. Поэтому для властей Украины нет русских, поляков, венгров, молдаван, а есть только украинцы и нацменьшинства Крыма, который уже не входит в состав Украины», — подчеркнул Жарихин.

«Пятно позора президента Зеленского»

В Кремле считают, что инициированный Зеленским закон направлен прежде всего на дискриминацию прав русского населения Украины. Комментируя этот документ в ходе прямой линии, Владимир Путин заявил, что объяснить его необходимость с разумной точки зрения невозможно.

«Это вообще просто уму непостижимо. Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», — сказал Путин.

За инициативой Зеленского, по словам президента РФ, стоит принципиальная политика по «выдавливанию» русского языка, а также курс на подавление оппозиции, которая отстаивает интересы русскоязычных граждан и выступает за нормализацию отношений с Москвой.

Ранее в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину российский лидер подчеркнул, что законопроект о коренных народах Украины «напоминает теорию и практику нацистской Германии». По прогнозу Путина, вступление в силу дискриминационного документа может привести к оттоку из Украины русских, не желающих чувствовать себя «людьми второго сорта».

«Это мощный, очень серьёзный удар по русскому народу в целом. И конечно, это не может быть для нас безразличным», — отметил Путин.

Участники акции протеста против преподавания на русском языке в школах Украины

РИА Новости

В комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко акцентировал внимание на том, что закон о коренных народах противоречит ряду нормативно-правовых актов самой Украины. В частности, Конституция страны запрещает любые формы дискриминации нацменьшинств.

«Этот закон следовало бы отправить на экспертизу, так как он носит ангажированный и явно русофобский характер. Однако он в скором времени будет подписан его инициатором и вступит в силу, став ещё одним пятном позора президента Зеленского», — сказал Оленченко.

Эксперт считает, что российские власти адекватно реагируют на дискриминационный закон о коренных народах, включая его в повестку дня на международной арене. По мнению политолога, голос Москвы может быть услышан не только в ПАСЕ, но и в ООН и в Венецианской комиссии Совета Европы — структурах, которые отслеживают ситуацию с притеснением нацменьшинств.

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Ранее с неоднократной критикой подобных законодательных инициатив Киева выступали представители Венецианской комиссии. Их нарекания вызывал, в частности, закон «Об образовании», который предусматривает практически полный перевод обучения на украинский язык.

В феврале 2021 года на необходимость соблюдения прав нацменьшинств официальному Киеву указал и еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархейи.

Однако в целом эксперты не ожидают серьёзного давления на Киев со стороны международных институтов и западных государств.

«Мне кажется, что Зеленский здесь вновь выполняет волю зарубежных кураторов, тех же сил, которые покрывают дискриминацию русских в Прибалтике. Также закон призван удовлетворить запросы украинских радикалов, которые настаивают на выработке властью новых способов дискриминации русских», — считает Оленченко.

В свою очередь, Денис Денисов полагает, что этот закон станет прологом для выработки новых мер по притеснению русских на Украине.

«Сейчас, я думаю, закон о коренных народах направлен в большей мере на то, чтобы в очередной раз задеть восточных соседей. Но, скорее всего, он будет дополняться, обрастая новыми законодательными инициативами, где, видимо, уже подробно будут прописаны дискриминационные меры в отношении русских», — заключил Денисов.