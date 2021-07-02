Россия заявила в ПАСЕ протест из-за закона Украины о коренных народах

Российская сторона заявила протест в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с принятым Верховной радой Украины законом о коренных народах. Согласно этому закону, русские не являются коренным народом Украины.

Об этом написал в своём Telegram-канале глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева», — сказал он.

Он отметил, что российскую инициативу об осуждении действий Киева поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии.

«Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация», — заявил Толстой.

Ранее Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины».

Законом устанавливается, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. В определении отмечается, что русские не являются коренным народом Украины.