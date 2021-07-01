Рада Украины приняла закон о коренных народах

Украинская Рада по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.

Как сообщает УНИАН, за это решение проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В законе отмечается, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознаёт себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе её населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Законом устанавливается, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. В определении отмечается, что русские не являются коренным народом Украины, так как имеют собственное государственное образование за пределами Украины.

Президент России Владимир Путин, комментируя законопроект, заявлял, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.