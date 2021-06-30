Путин напишет статью об истории русского народа и о его связи с Украиной

Президент России Владимир Путин намерен написать аналитическую статью об истории русского народа и в том числе о его связи с Украиной.

Об этом он сказал во время прямой линии.

«Я напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что в России и на Украине с нею познакомятся люди. Я изложу своё отношение к этому делу», — сказал Путин, комментируя отношения между двумя странами.

Также российский лидер заявил, что украинцы и русские — это один народ.

Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России — «это совершенно очевидное дело».