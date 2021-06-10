«Напоминает теорию и практику нацистской Германии»: Путин высказался об украинском законопроекте «О коренных народах»

Попытки разделить население любой страны на первосортные и второсортные категории людей напоминают идеи, распространявшиеся в нацистской Германии. Так российский лидер Владимир Путин прокомментировал внесённый в Верховную раду Владимиром Зеленским законопроект «О коренных народах Украины». Президент выразил опасение, что этот документ закладывает почву для дискриминации по языковому и иным принципам. Это значит, что в случае его воплощения в жизнь сотни тысяч и даже миллионы граждан Украины, которые идентифицируют себя как русских будут вынуждены либо уехать, либо изменить свой статус, «не желая быть людьми второго сорта». Путин подчеркнул, что российская сторона не может безразлично наблюдать за подобными действиями. В интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» президент также прокомментировал проблему расширения НАТО на восток в свете обсуждения вступления Украины в военный блок.

Российская сторона не может безразлично реагировать на действия украинских властей в части агрессивной языковой и национальной политики, которую Киев проводит в последние годы. Более того, по словам президента РФ Владимира Путина, попытки разделить население той или иной страны на «коренные» и «некоренные» народы напоминают идеи нацистской Германии.

Такое мнение глава государства выразил в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», комментируя законопроект «О коренных народах Украины», внесённый в Верховную раду Владимиром Зеленским. Этот документ, напомним, определяет в качестве «коренных народов» страны только крымских татар, караимов и крымчаков.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание на то, что в одной из статей украинского законопроекта прописана неприемлемость дискриминации в отношении «коренных народов». В связи с этим Путин отметил: согласно общему правовому правилу «Разрешено всё, что не запрещено», исходя из логики этого закона, получается, что «некоренные народы», включая русских, могут быть подвергнуты дискриминации.

Президент констатировал, что никто не захочет сталкиваться с дискриминацией по языковому и другим принципам. В связи с этим реализация такой законодательной инициативы приведёт к тому, что сотни тысяч или даже миллионы граждан Украины, которые идентифицируют себя как русских, будут вынуждены либо уехать, «не желая быть людьми второго сорта», либо «начнут себя переписывать как-то по-другому», пояснил глава государства.

«Это мощный, очень серьёзный удар по русскому народу в целом. И, конечно, это не может быть для нас безразличным», — сказал Путин.

В ходе интервью он напомнил, что Украина как государство была «порождением советского периода», когда она стала одной из союзных республик. При этом процесс непосредственного воссоединения этих территорий с Российским государством начался в 1654 году, и тогда люди, проживавшие в этих регионах, считали и называли себя русскими и православными, подчеркнул Путин. Сведения об этом зафиксированы в документах.

«Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо», — заметил президент.

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О вопросах безопасности и красных линиях

Говоря о процессе расширения НАТО и приближения инфраструктуры альянса к российским границам, президент назвал эти аспекты чрезвычайно важными для безопасности России и граждан страны. Он напомнил, что две волны расширения военного блока на восток пришлись на период, когда отношения Москвы с коллективным Западом были «ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнёрскими в хорошем смысле этого слова».

«Все наши так называемые озабоченности были просто проигнорированы, а все предварительные договорённости (правда, они носили устный характер)... были преданы забвению. Не хочется употреблять какие-то грубые слова, но просто наплевали на наши интересы, и всё», — отметил Путин, пояснив, что Запад ставит свои геополитические интересы выше интересов других стран и народов.

Глава государства подчеркнул, что расширение НАТО на восток имеет практическое значение для России, поскольку после вступления в альянс Польши и Румынии США «легко договорились» о размещении там систем противоракетной обороны. Однако пусковые установки этих комплексов могут быть использованы и для ударных комплексов, которые за 15 минут достигнут центральной части России.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлётное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7—10 минут. Это для нас красная линия или нет?», — сказал Путин.

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В качестве наглядной аналогии он привёл в пример размещение ракет на Кубе, откуда подлётное время до центрального промышленного региона США и Вашингтона составляет 15 минут, а для того, чтобы этот интервал сократился до 7—10 минут нужно было бы разместить ракеты на северной границе Мексики или на южной границе Канады.

«Это для США красная линия или нет... Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается (по вопросу расширения НАТО. — RT), — добавил российский лидер.

О геополитических интересах Запада и отношении к России

В ходе интервью Владимир Путин также прокомментировал разговор Зеленского и американского лидера Джо Байдена, в ходе которого стороны обсуждали возможное членство Украины в НАТО. Напомним, в заявлении украинской стороны по этому поводу изначально говорилось, что Байден якобы подчеркнул важность предоставления Киеву плана действий по вступлению в альянс, однако в Белом доме заявили, что президент США таких слов не говорил.

«Я вижу комментарии наших обозревателей, реакцию наших СМИ, наших политиков. Все немного подсмеиваются над Зеленским и говорят, что всё это болтовня, ничего здесь не будет... У меня другое мнение», — заявил Путин, допустив, что власти США могли обозначить такую позицию, чтобы не портить обстановку перед российско-американским саммитом в Женеве.

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«А на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае, никто не говорит «нет». А я в своих прежних разговорах на этот счёт с прежними американскими руководителями не раз слышал: «НАТО — открытая организация». Первое. А второй тезис: «Каждое государство, каждый народ имеет право на выбор того, как он считает нужным обеспечить свою безопасность». Мне это было сказано неоднократно», — рассказал президент.

По словам Путина, есть формальные ограничения на вступление Украины в НАТО, но никаких гарантий в этом вопросе нет: «О чём они там между собой разговаривали, о чём договорились, мы не знаем... Мы должны иметь это в виду и соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнёрами».

Российский лидер также подчеркнул, что по меньшей мере половина граждан Украины, согласно открытым данным, не хочет вступления страны в НАТО. По его словам, это умные люди, которые не хотят быть «разменной монетой и пушечным мясом».

«Я говорю без всякой иронии. Не потому, что другие глупые. А потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня... Кроме всего прочего, эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации, и не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части цивилизации, и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку», — заключил он.