Первая поправка: в Вашингтоне указали на неверное толкование Киевом слов Байдена о членстве Украины в НАТО

Офис президента Украины неверно истолковал суть заявления американской стороны при публикации пресс-релиза по итогам телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Об этом СМИ заявил представитель Совета национальной безопасности США. Отмечается, что Киев приписал главе Белого дома слова о важности предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Позднее сообщение о беседе глав государств было исправлено. При этом в публикации Белого дома о состоявшемся разговоре отсутствует какое-либо упоминание НАТО.

Официальное интернет-представительство президента Украины неправильно подало информацию о прошедшем телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джо Байденом, приписав последнему заявление касательно НАТО. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

«Украинская сторона неверно истолковала суть заявления и скорректировала написанное», — сказал он.

Вдобавок в Белом доме отказались комментировать, поддерживает ли Байден идею предоставления Украине ПДЧ в НАТО уже в 2021 году.

Как сообщает украинское интернет-издание «СТРАНА.ua», изначально сообщение, опубликованное офисом украинского президента, было написано следующим образом: «Президент США акцентировал внимание на полной поддержке евро-атлантической интеграции Украины и важности предоставления украинскому государству плана действий по членству в альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня».

В настоящее время вышеуказанная часть сообщения сформулирована по-другому.

«Он (Байден. — RT) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе», — говорится в отредактированной версии пресс-релиза.

Вместе с тем в сообщении пресс-службы Белого дома относительно телефонного разговора между Байденом и Зеленским нет никакого упоминания о плане действий по членству в НАТО и в целом о Североатлантическом альянсе.

Reuters

© Yves Herman

Добавим, что 7 июня портал Axios опубликовал интервью украинского лидера, в ходе которого тот заявил, что план действий по членству в НАТО стал бы «реальным сигналом» для Киева.

«Если в НАТО нас ждут, если и правда хотят нашего вступления в альянс, то незачем разглядывать в бинокль и обсуждать какое-то отдалённое будущее. Вопрос нужно решать незамедлительно. Мы сталкиваемся с угрозой прямо сейчас, наша независимость ставится на кон прямо сейчас — и помощь нам требуется сейчас же», — говорил Зеленский.

Напомним, 14 июня в Брюсселе пройдёт саммит НАТО, в ходе которого будет обсуждаться украинский вопрос. Как отметил накануне заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, согласия между членами альянса по поводу перспектив Украины и Грузии в блоке нет.

Также по теме «Источник проблем и рисков»: почему НАТО затягивает рассмотрение вопроса о вступлении Украины в альянс За последние годы Вооружённые силы Украины стали «щитом Европы», а возможное вступление страны в НАТО «усилит» альянс. С таким...

«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса ещё нет», — приводит его слова ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в апреле говорил, что вопрос вступления Украины в НАТО могут решить только 30 членов альянса: «Никто более не имеет права вмешиваться в этот процесс».

Напомним, решение о принципиальной возможности вступления Украины в НАТО было принято в 2008 году. В 2014 году Верховная рада отменила внеблоковый статус Украины на фоне конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. В 2017-м курс на членство в НАТО был провозглашён одним из внешнеполитических приоритетов Украины, а спустя два года соответствующее положение было закреплено в Конституции. При этом в 2020-м Украина получила статус партнёра расширенных возможностей, что предоставляет государству расширенный доступ к программам и учениям НАТО. В мае 2021 года украинское Минобороны сообщило, что Украина станет первым государством среди стран — партнёров НАТО, которое получит обновлённый пакет целей партнёрства с альянсом до 2025 года.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что произошедший инцидент свидетельствует о том, что Киев принижает ценность своей страны, пытаясь всеми способами заискивать перед НАТО в надежде получить ПДЧ.

«С теми проблемами, которые испытывает сейчас Украина, это будет головная боль для всего НАТО. Никто не захочет с ними связываться. Поэтому я думаю, что Украина выдаёт желаемое за действительное», — заявил собеседник RT.

Также на russian.rt.com «Только ухудшает к себе отношение»: почему Зеленский потребовал ускорить принятие Украины в НАТО

НАТО рассматривает Украину как сферу своих интересов, не считая нужным допускать страну к полноправному членству в своём блоке, пояснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В НАТО исходят из того, что у них есть некая правовая основа и Украина не соответствует критериям страны, которая может быть принята в состав альянса. С другой стороны, в НАТО понимают, что степень зависимости Киева от Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц так велика, что там, где и когда потребуется использовать Украину в своих авантюрах, в том числе и военного характера, они смогут это делать и без принятия Украины в НАТО. Причём, к сожалению, для таких циничных расчётов есть основания, поскольку политика Киева давно утратила черты какого-либо суверенитета», — констатировал парламентарий в беседе с RT.