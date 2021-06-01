В офисе Зеленского создали подразделение по интеграции в ЕС и НАТО

Новое структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами интеграции в Евросоюз и НАТО, создано в офисе президента Украины, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Как отмечается, введена должность заместителя руководителя офиса главы государства, который сфокусируется на европейской и евроатлантической интеграции страны.

«Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Создано также соответствующее структурное подразделение», — говорится в сообщении.

Руководитель офиса Андрей Ермак подчеркнул, что Киев заинтересован в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнёрами в международных отношениях, а системность этой работы является главным условием для её успеха.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО является только вопросом времени.