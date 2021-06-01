В офисе Зеленского создали подразделение по интеграции в ЕС и НАТО

Короткая ссылка
Новое структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами интеграции в Евросоюз и НАТО, создано в офисе президента Украины, сообщила пресс-служба украинского лидера.
В офисе Зеленского создали подразделение по интеграции в ЕС и НАТО
  • Reuters

Как отмечается, введена должность заместителя руководителя офиса главы государства, который сфокусируется на европейской и евроатлантической интеграции страны.

«Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Создано также соответствующее структурное подразделение», — говорится в сообщении.

Руководитель офиса Андрей Ермак подчеркнул, что Киев заинтересован в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнёрами в международных отношениях, а системность этой работы является главным условием для её успеха. 

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО является только вопросом времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить