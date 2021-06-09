Путин заявил о нежелании Киева исполнять Минские соглашения

Желания исполнять Минские соглашения у властей Украины нет, заявил президент России Владимир Путин в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в договорённостях, под которыми стоят подписи самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, прописано, что Киев должен разговаривать с людьми Донбасса.

По его словам, бывший украинский лидер Пётр Порошенко настаивал, чтобы под документами были поставлены подписи руководителей непризнанных республик.

«А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать. Желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет», — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.