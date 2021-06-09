Путин заявил о нежелании Киева исполнять Минские соглашения

Короткая ссылка
Желания исполнять Минские соглашения у властей Украины нет, заявил президент России Владимир Путин в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в договорённостях, под которыми стоят подписи самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, прописано, что Киев должен разговаривать с людьми Донбасса.

По его словам, бывший украинский лидер Пётр Порошенко настаивал, чтобы под документами были поставлены подписи руководителей непризнанных республик.

«А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать. Желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет», — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить