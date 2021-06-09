В Совфеде заявили об антирусском характере украинского закона о коренных народах
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«Вообще, с точки зрения понимания понятия «коренной народ» самым коренным народом на Украине, народом-первопоселенцем является как раз русский народ. Украинцы, скажем так, появились несколько позже. Конечно же, этот законопроект носит выраженный антирусский характер. Конечно же, это решение стоит в ряду многих других решений, которые абсолютно игнорируют права русских на Украине», — сказал Цеков.
Он подчеркнул, что эти решения «дают возможность для ущемления и ограничения прав русских, проживающих на Украине».
Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» прокомментировал законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах страны».
По словам президента России, говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо. Глава государства также назвал инициативу Киева «мощным и серьёзным ударом по русскому народу в целом», к чему Москва не может быть безразлична.