В Совфеде заявили об антирусском характере украинского закона о коренных народах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал слова президента России Владимира Путина об украинском законе о коренных народах.

«Вообще, с точки зрения понимания понятия «коренной народ» самым коренным народом на Украине, народом-первопоселенцем является как раз русский народ. Украинцы, скажем так, появились несколько позже. Конечно же, этот законопроект носит выраженный антирусский характер. Конечно же, это решение стоит в ряду многих других решений, которые абсолютно игнорируют права русских на Украине», — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что эти решения «дают возможность для ущемления и ограничения прав русских, проживающих на Украине».

Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» прокомментировал законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах страны».

По словам президента России, говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо. Глава государства также назвал инициативу Киева «мощным и серьёзным ударом по русскому народу в целом», к чему Москва не может быть безразлична.