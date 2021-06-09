Путин рассказал о предложении Киева обсуждать международную безопасность

России и Украине как соседям всегда есть о чём говорить, однако уместнее всего сегодня обсуждать двусторонние отношения, а не международную безопасность, как это предлагала украинская сторона. Об этом рассказал в интервью канала «Россия 24» российский президент Владимир Путин.

«Нам есть о чём говорить, имея в виду, что мы соседи. И сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона (о коренных народах Украины. — RT), а дело в том, что когда мы спросили на уровне администраций, о чём предполагается поговорить, мы получили ответ... В целом предлагалось поговорить о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — сказал глава государства.

Также во время интервью Владимир Путин подверг критике украинский проект закона «о коренных народах Украины», который исключает русских как коренной народ страны.

По словам Путина, это не просто некорректно, «это смешно и глупо».

Глава государства также назвал инициативу Киева «мощным и серьёзным ударом по русскому народу в целом», к которому Москва не может быть безразлична.