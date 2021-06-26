«Видимость бурной деятельности»: почему Зеленский заявил о возможности полного разрыва отношений с ЛНР и ДНР
- РИА Новости
Все связи Киева с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) «де-факто и так разорваны». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности полного прекращения отношений с ЛНР и ДНР при условии проведения соответствующего референдума.
По словам Пескова, «эти регионы Донбасса отторгнуты украинскими властями».
«Если речь идёт о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», — добавил он.
В свою очередь, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что «история про отделение» регионов Донбасса является «неработающей». По мнению Разумкова, украинский народ не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что страна потеряет часть территорий.
Глава Рады также напомнил, что по украинскому законодательству «изменение территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны».
«Мы просто физически не сможем их вынести», — добавил он.
По словам Разумкова, на данном этапе речь может идти о замораживании конфликта, однако это не пойдёт на пользу урегулированию ситуации.
«Я уверен, если мы замораживаем... Скажем так, заморозим этот процесс, вернуть (ситуацию назад. — RT) будет ещё сложнее. Я понимаю, что пройдут годы, но мы обязаны ежедневно работать, чтобы в первую очередь вернуть своих людей, я об этом и ранее говорил и ещё раз повторю — вернуть их ментально. Для этого нужно построить такую страну, в которой им хотелось бы жить, в которую они хотели бы вернуться, и создать условия, чтобы они смогли сюда вернуться. А после этого — возвращать территории и возвращать суверенитет», — сказал он.
В российском парламенте также оценили заявление Зеленского. По словам вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачёва, Киев давно отгородился от регионов Донбасса «стеной голословных обвинений в сепаратизме и терроризме», что не способствует урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Он также отметил, что ни украинский экс-президент Пётр Порошенко, ни Зеленский так и не решились на прямой диалог с жителями Донбасса.
- Reuters
- © Oleksandr Klymenko
«Зеленский ничем не отличается в этом смысле от Порошенко, его предвыборные обещания остались на бумаге. И упорное стремление переложить ответственность на Россию приводит лишь к новым страданиям людей и консервации конфликта со всё более неясными перспективами его урегулирования», — сказал Косачёв в интервью РИА Новости.
Вопрос «стены»
Напомним, выступая накануне в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», президент Украины Владимир Зеленский не исключил полного разрыва отношений с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Комментируя призывы радикально настроенных политиков «отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной», Зеленский заявил, что в таком случае это будет «стена во всех отношениях, во всех коммуникациях».
«Да, если у нас не выйдет любых альтернативных договорённостей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае нормандский формат, будет он работать или нет. Если всё это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины», — заявил украинский президент.
При этом Зеленский назвал вопрос полного разрыва отношений с ЛНР и ДНР сложным и непопулярным среди украинцев.
«Не дай бог, чтобы мы дошли до этого плана. О Донбассе или о той либо другой «стене» — это точно непопулярно среди всего населения, потому что мы хотим вернуть людей и территории», — сказал украинский президент.
Вместе с тем Зеленский заявил, что если Киев дойдёт до полного разрыва отношений с самопровозглашёнными республиками, то он хочет, «чтобы люди действительно поняли, что это на много лет».
Во время интервью украинский президент затронул и вопрос Минских соглашений.
«То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно (Второе минское соглашение. — RT) еле живое. Вопрос в том, что сегодня нормандский формат, опирающийся на «Минск», или «Минск», опирающийся на нормандский формат, — это единственный документ или единственная agenda (повестка дня. — RT), — это правда. Её не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda», — считает Зеленский.
По его мнению, это может произойти в результате его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным и по итогам предстоящего саммита с главой Белого дома Джо Байденом.
«Во всяком случае, нам нужно всё делать для этого, попробовать», — сказал Зеленский.
«Никаких конкретных шагов»
Как отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, заявление Зеленского — «очередной пропагандистский публичный спич», который не несёт особой смысловой нагрузки и призван ещё раз продемонстрировать позицию украинских властей по Донбассу.
«Зеленский хочет показать, что с его стороны исходят какие-то инициативы и рассматриваются всевозможные варианты урегулирования ситуации. На самом же деле он не собирается предпринимать никаких конкретных шагов для решения проблемы. А все заявления на эту тему — попытка создать видимость бурной деятельности», — сказал эксперт в разговоре с RT.
В свою очередь, украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что, несмотря на все заявления, Украина никогда не откажется от территорий Донбасса — по крайней мере, формально.
«При этом Киев всё меньше пытается реинтегрировать эти земли и всё больше пытается заморозить ситуацию без юридического признания существующего де-факто статуса-кво самопровозглашённых республик», — отметил аналитик в разговоре с RT.
По мнению Бортника, заявления Зеленского о возможности полного разрыва отношений с регионами Донбасса также «призваны сыграть внутриполитическую роль».
«Киев хочет снять напряжение в обществе и убедить его, что Минские соглашения якобы невозможно реализовать, как и вернуть территории Донбасса в ближайшее время. Поэтому и допускается ситуация вокруг «стены» с самопровозглашёнными республиками. Зеленский сейчас находится между молотом и наковальней: одна часть общества хочет мира, а другая, поддерживающая националистические взгляды, — любой ценой вернуть земли на юго-востоке страны», — считает эксперт.
При этом Денисов назвал несостоятельной инициативу отгородиться от ЛНР и ДНР «стеной». По его словам, это ничего не даст.
«Со стороны Киева, мягко говоря, странно сначала заявлять, что в самопровозглашённых республиках находятся граждане Украины, а после этого допускать вероятность полного разрыва отношений с этими территориями», — отметил он.
При этом, как сказал Денисов, между регионами Донбасса и Украиной уже и так фактически прекращено и общение, и сообщение.
- РИА Новости
- © Игорь Маслов
«Жители ЛНР и ДНР оказались отрезанными: они не могут свободно посещать Украину, не могут получать пенсии. Это крайне негативно влияет на большое количество жителей, имеющих родственников с одной или с другой стороны. Продолжается и экономическая блокада данных территорий со стороны Киева», — добавил аналитик.
Похожей точки зрения придерживается и Руслан Бортник. По его словам, так называемая стена между Украиной и Донбассом лишь подтвердит факт изоляции ЛНР и ДНР.
«Данное разделение уже произошло, причём как в политическом, юридическом, военном, так и в экономическом плане. Контрольные пункты въезда — выезда практически не работают, перемещения товаров и услуг почти нет. Просто «стена» забетонирует уже существующий политико-военный статус-кво самопровозглашённых республик», — заключил эксперт.
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