«Видимость бурной деятельности»: почему Зеленский заявил о возможности полного разрыва отношений с ЛНР и ДНР

Связи Киева с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками «де-факто и так разорваны». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности полного прекращения отношений с ДНР и ЛНР. В свою очередь, в Верховной раде слова президента Украины об отделении регионов Донбасса назвали «неработающей историей». Ранее Зеленский не исключил возможности реализации плана, при котором от самопровозглашённых республик Киеву придётся отгораживаться «стеной». По мнению экспертов, своими заявлениями Зеленский хочет «создать видимость бурной деятельности», не собираясь при этом предпринимать конкретных шагов по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Все связи Киева с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) «де-факто и так разорваны». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности полного прекращения отношений с ЛНР и ДНР при условии проведения соответствующего референдума.

По словам Пескова, «эти регионы Донбасса отторгнуты украинскими властями».

«Если речь идёт о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», — добавил он.

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В свою очередь, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что «история про отделение» регионов Донбасса является «неработающей». По мнению Разумкова, украинский народ не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что страна потеряет часть территорий.

Глава Рады также напомнил, что по украинскому законодательству «изменение территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны».

«Мы просто физически не сможем их вынести», — добавил он.

По словам Разумкова, на данном этапе речь может идти о замораживании конфликта, однако это не пойдёт на пользу урегулированию ситуации.

«Я уверен, если мы замораживаем... Скажем так, заморозим этот процесс, вернуть (ситуацию назад. — RT) будет ещё сложнее. Я понимаю, что пройдут годы, но мы обязаны ежедневно работать, чтобы в первую очередь вернуть своих людей, я об этом и ранее говорил и ещё раз повторю — вернуть их ментально. Для этого нужно построить такую страну, в которой им хотелось бы жить, в которую они хотели бы вернуться, и создать условия, чтобы они смогли сюда вернуться. А после этого — возвращать территории и возвращать суверенитет», — сказал он.

В российском парламенте также оценили заявление Зеленского. По словам вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачёва, Киев давно отгородился от регионов Донбасса «стеной голословных обвинений в сепаратизме и терроризме», что не способствует урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Он также отметил, что ни украинский экс-президент Пётр Порошенко, ни Зеленский так и не решились на прямой диалог с жителями Донбасса.

Reuters

© Oleksandr Klymenko

«Зеленский ничем не отличается в этом смысле от Порошенко, его предвыборные обещания остались на бумаге. И упорное стремление переложить ответственность на Россию приводит лишь к новым страданиям людей и консервации конфликта со всё более неясными перспективами его урегулирования», — сказал Косачёв в интервью РИА Новости.

Вопрос «стены»

Напомним, выступая накануне в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», президент Украины Владимир Зеленский не исключил полного разрыва отношений с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Комментируя призывы радикально настроенных политиков «отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной», Зеленский заявил, что в таком случае это будет «стена во всех отношениях, во всех коммуникациях».

«Да, если у нас не выйдет любых альтернативных договорённостей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае нормандский формат, будет он работать или нет. Если всё это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины», — заявил украинский президент.

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При этом Зеленский назвал вопрос полного разрыва отношений с ЛНР и ДНР сложным и непопулярным среди украинцев.

«Не дай бог, чтобы мы дошли до этого плана. О Донбассе или о той либо другой «стене» — это точно непопулярно среди всего населения, потому что мы хотим вернуть людей и территории», — сказал украинский президент.

Вместе с тем Зеленский заявил, что если Киев дойдёт до полного разрыва отношений с самопровозглашёнными республиками, то он хочет, «чтобы люди действительно поняли, что это на много лет».

Во время интервью украинский президент затронул и вопрос Минских соглашений.

«То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно (Второе минское соглашение. — RT) еле живое. Вопрос в том, что сегодня нормандский формат, опирающийся на «Минск», или «Минск», опирающийся на нормандский формат, — это единственный документ или единственная agenda (повестка дня. — RT), — это правда. Её не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda», — считает Зеленский.

По его мнению, это может произойти в результате его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным и по итогам предстоящего саммита с главой Белого дома Джо Байденом.

«Во всяком случае, нам нужно всё делать для этого, попробовать», — сказал Зеленский.

«Никаких конкретных шагов»

Как отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, заявление Зеленского — «очередной пропагандистский публичный спич», который не несёт особой смысловой нагрузки и призван ещё раз продемонстрировать позицию украинских властей по Донбассу.

«Зеленский хочет показать, что с его стороны исходят какие-то инициативы и рассматриваются всевозможные варианты урегулирования ситуации. На самом же деле он не собирается предпринимать никаких конкретных шагов для решения проблемы. А все заявления на эту тему — попытка создать видимость бурной деятельности», — сказал эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что, несмотря на все заявления, Украина никогда не откажется от территорий Донбасса — по крайней мере, формально.

«При этом Киев всё меньше пытается реинтегрировать эти земли и всё больше пытается заморозить ситуацию без юридического признания существующего де-факто статуса-кво самопровозглашённых республик», — отметил аналитик в разговоре с RT.

По мнению Бортника, заявления Зеленского о возможности полного разрыва отношений с регионами Донбасса также «призваны сыграть внутриполитическую роль».

«Киев хочет снять напряжение в обществе и убедить его, что Минские соглашения якобы невозможно реализовать, как и вернуть территории Донбасса в ближайшее время. Поэтому и допускается ситуация вокруг «стены» с самопровозглашёнными республиками. Зеленский сейчас находится между молотом и наковальней: одна часть общества хочет мира, а другая, поддерживающая националистические взгляды, — любой ценой вернуть земли на юго-востоке страны», — считает эксперт.

При этом Денисов назвал несостоятельной инициативу отгородиться от ЛНР и ДНР «стеной». По его словам, это ничего не даст.

«Со стороны Киева, мягко говоря, странно сначала заявлять, что в самопровозглашённых республиках находятся граждане Украины, а после этого допускать вероятность полного разрыва отношений с этими территориями», — отметил он.

При этом, как сказал Денисов, между регионами Донбасса и Украиной уже и так фактически прекращено и общение, и сообщение.

РИА Новости

© Игорь Маслов

«Жители ЛНР и ДНР оказались отрезанными: они не могут свободно посещать Украину, не могут получать пенсии. Это крайне негативно влияет на большое количество жителей, имеющих родственников с одной или с другой стороны. Продолжается и экономическая блокада данных территорий со стороны Киева», — добавил аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и Руслан Бортник. По его словам, так называемая стена между Украиной и Донбассом лишь подтвердит факт изоляции ЛНР и ДНР.