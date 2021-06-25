В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по Донбассу
- Reuters
«Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны», — сказал Песков.
Он отметил, что регионы Донбасса отторгнуты украинским государством.
При этом Песков добавил, что если в заявлении Зеленского речь идёт о формализации данной ситуации и придании ей характера де-юре, то российская сторона «может только выразить сожаление».
«Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», — сказал представитель Кремля.
Как ранее заявил Зеленский, он рассчитывает, что Киеву удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, однако в крайнем случае решение будет принимать украинский народ на референдуме.
При этом украинский президент не исключил полного разрыва отношений с Донбассом.