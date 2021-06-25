В Раде заявили о незаконности референдума об отказе от Донбасса

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вынести на референдум вопрос об отказе от Донбасса невозможно, этого не позволяет закон.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как я понимаю, речь идёт об отстранении... Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это неработающая история именно про отказ», — сказал он.

По его словам, допустимо лишь поднятие вопроса о замораживании конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Киеву удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, однако в крайнем случае решение будет принимать украинский народ на референдуме.