В Раде заявили о незаконности референдума об отказе от Донбасса

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вынести на референдум вопрос об отказе от Донбасса невозможно, этого не позволяет закон.
В Раде заявили о незаконности референдума об отказе от Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как я понимаю, речь идёт об отстранении... Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это неработающая история именно про отказ», — сказал он.

По его словам, допустимо лишь поднятие вопроса о замораживании конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Киеву удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, однако в крайнем случае решение будет принимать украинский народ на референдуме.

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