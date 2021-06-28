«Обострение у Киева комплекса неполноценности»: почему Зеленский вновь заговорил о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский обратился к кандидатам в канцлеры Германии с рядом вопросов по поводу перспектив членства Украины в Евросоюзе и НАТО, а также подверг критике идею провести саммит Россия — ЕС. Немецкие политики в своём ответе президенту подчеркнули, что не могут дать никаких прогнозов по этому направлению. Ранее посол ФРГ на Украине, комментируя возможное присоединение республики к альянсу, отметила, что участники блока «боятся быть с Россией в прямой войне». Политологи считают, что выступление Зеленского говорит «об обострении у Киева комплекса неполноценности». По мнению аналитиков, в обозримом будущем Украина вряд ли станет значимой статьёй в геополитической повестке западных стран.

Президент Украины обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросами о членстве Киева в НАТО и ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте офиса Владимира Зеленского.

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После «революции достоинства», когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к чётким ответам, условиям, шагам и срокам?» — спросил Зеленский в своём видеообращении.

Говоря о вступлении Украины в Североатлантический альянс, президент заявил о «100 тыс. российских военных», которые якобы стянуты к украинским границам. По его словам, все европейские лидеры поддерживают предоставление стране гарантий безопасности, однако она не является членом блока.

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«Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идёт речь?» — уточнил Зеленский.

Обращение украинского лидера не осталось без внимания западных политиков. Так, кандидаты в канцлеры ФРГ — лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц — ответили, что не могут пролить свет на перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иначе», — отметил Лашет.

По его словам, Киеву необходимо обеспечить, чтобы на востоке Украины действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе.

Олаф Шольц, в свою очередь, сказал, что членство Украины в Североатлантическом альянсе пока не обсуждается.

«Некие правовые ограничения»

Напомним, ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели» заявила, что Киев в ближайшее время не примкнёт к НАТО. По её словам, у блока всегда были проблемы со странами, на территории которых идёт война.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — 5-я статья Вашингтонского договора (статья о коллективной обороне, предусматривающая, что в случае нападения на одного из членов альянса все союзники становятся на его защиту. — RT). И все боятся быть с Россией в прямой войне», — цитируют РИА Новости Фельдгузен.

Флаги НАТО и Украины

РИА Новости

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На обращение Зеленского к Брюсселю и на слова немецкого дипломата отреагировали в Москве. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что именно страны альянса своими действиями довели Украину «до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили о том, что у них есть некие правовые ограничения» на вступление в организацию.

«Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали «майданы», тренировали боевиков», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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Она также подчеркнула, что высказывание посла Германии в Киеве о «страхе» стран НАТО перед возможной войной с Россией свидетельствует о значительном отличии политического мировоззрения РФ от идеологии альянса.

«То есть дело в страхе. А Россия в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания», — написала российский дипломат.

Стоит отметить, что в НАТО и Вашингтоне в этом месяце уже заявляли, что для вступления в блок Украине необходимо предпринимать больше усилий в области реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией. По мнению представителей Пентагона, Киеву нужно принять законодательство, «которое чётко разграничит обязанности Министерства обороны и Вооружённых сил Украины». В американском ведомстве также сочли необходимым ввести на Украине контроль над прямыми иностранными инвестициями, «основанный на интересах национальной безопасности». При этом в совместном коммюнике, которое было принято членами НАТО по итогам июньского саммита, не обозначено конкретных дат или же деталей касательно присоединения Украины к блоку.

«Как бы чего не вышло»

Владимир Зеленский, рассуждая о перспективах вступления Украины в НАТО и Евросоюз, не обошёл вниманием и актуальную тему саммитов ЕС — Россия.

«Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тыс. погибших в войне на Донбассе и 1,5 млн людей, которые вынуждены покинуть свои дома, — всё это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьёз идею возобновления саммитов ЕС — Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» — задался вопросом украинский лидер.

Площадь Независимости в Киеве

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Кроме того, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал в эфире канала UKRLife предложение канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Климкина, когда Евросоюз «официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией».

«И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули. И это на самом деле проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, 24 июня власти Германии, Франции и Австрии выступили за развитие диалога с российской стороной на высшем уровне. До этого газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила страны Евросоюза рассмотреть возможность приглашения президента России на саммит европейских лидеров, и французский президент Эммануэль Макрон поддержал эту инициативу.

«Политическое шоу Запада»

Комментируя заявления Зеленского о перспективах членства Украины в Евросоюзе и НАТО и его возмущение идеей возобновить саммиты ЕС — Россия, эксперты отмечают, что обращение украинского лидера в целом говорит «об обострении у Киева комплекса неполноценности».

«Украина чувствует себя ущемлённой, ведь в ЕС сейчас активно обсуждают идею о развитии диалога с Россией, а украинский вопрос слабо представлен в европейской повестке. Кроме того, перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО становятся всё более призрачными. Киеву выдвигают множество условий, но это просто предлог, чтобы не принимать страну в альянс и в ЕС. Ситуация выглядит как политическое шоу Запада», — подчеркнул в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, западным странам «не нужны дополнительные проблемы» в лице Украины как члена ЕС и НАТО.

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«Трудностей хватает и без того. Нелегальная миграция исказила политическую, экономическую и социальную обстановку в Европе, пандемия коронавируса также наложила свой отпечаток. Западу не хочется взваливать себе на плечи ещё и проблемы Украины. Киеву предлагается решить их самостоятельно», — пояснил Оленченко.

Он также добавил, что вместо регулярных призывов к НАТО и Евросоюзу взять Украину в их состав Киеву следовало бы восстанавливать экономику страны, её историко-территориальные связи «и заниматься хозяйством, а не пропагандой».

Украинский политолог Александр Семченко и вовсе назвал обращение Зеленского «неадекватным поступком».

«Всё это выглядит крайне странно. Если бы кто-то из российских политиков решил обратиться к немецким кандидатам на пост канцлера ФРГ, его бы уже обвинили во вмешательстве в выборы в Германии. Именно из-за подобных обращений президента Украины всерьёз никто не воспринимает», — отметил аналитик в комментарии RT.

То же касается и экс-главы МИД Украины Павла Климкина, который надеется, что своими «увещеваниями» о разговорах европейцев вокруг саммита ЕС — Россия он может «кого-то испугать в Евросоюзе», считает Семченко.

«Угрозы бывшего украинского министра уж точно никак не подействуют на Европу. Это говорит о его полной утрате связи с реальностью», — сказал он.

Reuters

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Оленченко, в свою очередь, заметил, что выпады Зеленского и Климкина относительно саммитов ЕС — Россия свидетельствуют о раздражении Киева идеей развивать диалог с Москвой.

«Украинский президент и экс-глава МИД страны считают, что Евросоюз должен выбирать между Киевом и Москвой. При этом транслировать такие тезисы их просят в том числе из США. Ведь если Украина не будет выступать раздражителем, если возобновится нормальный диалог между Россией и ЕС, то роль Вашингтона в Европе будет минимизирована. Ведь в любой момент у европейцев может возникнуть вопрос, а насколько обоснованно присутствие США в союзе», — полагает Оленченко.

Как отметил Семченко, в последнее время «стало ещё более очевидным, что с Украиной её западные партнёры не считаются».