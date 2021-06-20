«Градус истерии будет нарастать»: почему США заявили о резервных средствах на случай «посягательств» России на Украине
- Военнослужащие США и Украины во время совместных учений
- Reuters
- © Gleb Garanich
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили резервные средства на случай «дальнейших посягательств со стороны России на Украине».
«Как президент Байден прямо сказал Владимиру Путину, мы будем непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Псаки также опровергла появившуюся в СМИ информацию о приостановке помощи Киеву в области безопасности.
«Мысль о том, что мы задерживаем оказание Украине помощи в сфере безопасности, просто нелепа. Только на прошлой неделе — в преддверии американо-российского саммита — мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая помощь летального характера. В настоящее время мы передали (Украине. — RT) всю сумму, одобренную конгрессом в рамках соответствующей инициативы», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
Она также напомнила, что за два дня до встречи с президентом России Джо Байден «выступил в НАТО перед всем миром» с заявлением о том, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, чтобы она «могла по-прежнему противодействовать физической агрессии со стороны России».
Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, подчёркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не заинтересована в вооружённом столкновении с Украиной.
Напомним, пункт о выделении Киеву военной помощи в размере $250 млн содержался в проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA), который был одобрен сенатом в 2020-м. Несмотря на то что 45-й президент США Дональд Трамп заблокировал принятие этого документа, позднее конгресс преодолел его вето.
Кроме того, в апреле 2021 года Комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект «О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности», который увеличивает американскую военную помощь Киеву с $250 млн до $300 млн, включая летальное вооружение.
- Здание Пентагона
- AFP
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США и генсеком НАТО заявил, что Вашингтон планирует продолжать поставки украинской стороне некоторых видов вооружений, а также отправку военных инструкторов.
«Мы оказывали Украине определённую материальную поддержку в прошлом и будем стремиться это делать в дальнейшем», — добавил Остин.
«Успокоить Киев»
По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, заявление Псаки о якобы «посягательствах со стороны России» на Украину не соответствует действительности.
«Вашингтон хорошо усвоил, что лучшая форма защиты — это нападение, даже если никто не угрожает. США обвиняют Россию в том, что сделали сами — способствовали госперевороту на Украине. А сейчас поддерживают войну, которую Киев ведёт в Донбассе. Все претензии к России, озвученные Псаки, США могли бы высказать сами себе. Никто не покушается на суверенитет украинской стороны, кроме самих США, и не собирается этого делать. Сейчас Вашингтон поддерживает ситуацию на таком уровне, чтобы не допустить восстановления на Украине какой-либо вменяемой власти, которая действовала бы в интересах своей страны», — подчеркнул он в беседе с RT.
В свою очередь, член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк обратил внимание на то, что заявление Псаки было опубликовано на сайте Белого дома после того, как лидеры России и США «вскользь упомянули об Украине на женевской встрече, договорившись о продолжении диалога относительно Минских соглашений».
«Судя по тому, что на встрече Байдена и Путина украинскому вопросу было уделено мало внимания, он не является приоритетным во внешнеполитическом курсе США», — считает Данюк.
Напомним, во время пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом Владимир Путин заявил, что тема Украины затрагивалась, хотя и не очень подробно.
«Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — сказал Путин.
Глава Белого дома, в свою очередь, сообщил журналистам, что он и президент России «договорились продолжать вести дипломатический диалог касательно Минских соглашений».
Как полагает Данюк, делая заявления о помощи украинским властям и подготовке резервных средств, Вашингтон «хочет хоть как-то успокоить Киев» после того, как стало понятно, что оказывать прямую военную поддержку Украине никто не собирается, как и включать её в НАТО.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
- Reuters
- © Leah Millis
«Киев сейчас не просто разочарован, а по-настоящему растерян и растоптан, поскольку очень надеялся, что Байден уделит больше внимания украинскому вопросу. А вместо этого от президента США звучат лишь ритуальные заявления, в которых, в частности, не прослеживается твёрдой уверенности, что Украина станет частью НАТО. Украинский вопрос перестал быть интересен Вашингтону, поскольку страна уже отдала свою субъектность старшим товарищам. А продать этот продукт второй раз у Киева уже не получается», — отметил аналитик.
По мнению Данюка, сложилась ситуация, при которой Вашингтон «фактически использует Украину как таран против России без предоставления каких-либо новых гарантий Киеву».
«Ведь предлагать преференции украинской стороне уже вовсе не обязательно, поскольку она и так максимально зависит от американских партнёров», — сказал эксперт.
Напомним, США и Североатлантический альянс заявили, что для вступления в НАТО Украине надо сделать больше в сфере реформ. Генсек блока Йенс Столтенберг заявил вашингтонской группе военных обозревателей, что речь, в частности, идёт о борьбе с коррупцией. В Пентагоне же ранее пояснили, что Киеву следует в том числе принять законодательство, «которое чётко разграничит обязанности Министерства обороны и Вооружённых сил Украины», а также ввести контроль над прямыми иностранными инвестициями, «основанный на интересах национальной безопасности».
Кроме того, в совместном коммюнике, принятом членами блока по итогам июньского саммита, не указывается никаких точных дат или деталей, которые говорили бы о скором вступлении страны в НАТО. Но в документе есть положение о том, что Киеву «следует в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках комиссии НАТО — Украина, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов» альянса.
«Некий пиар-ход»
Аналитики сходятся во мнении, что сам факт оказания Вашингтоном военной помощи Украине «только усугубляет ситуацию на юго-востоке страны».
«США и морально, и материально поддерживают внутриукраинский конфликт. Политическая позиция Вашингтона по этому вопросу позволяет украинским властям говорить, что якобы за их спинами мощный союзник — США. При этом сами Соединённые Штаты не готовы напрямую ввязываться в конфликт», — сказал Дудчак.
В свою очередь, Никита Данюк считает, что те относительно небольшие деньги, которые выделяются Киеву на военные нужды, либо вовсе не доходят до украинских ВСУ, «либо разворовываются уже внутри оборонного ведомства».
- Совместные военные учения США и Украины
- Reuters
- © Gleb Garanich
«Однако Вашингтон это не волнует. Их меры по оказанию «помощи» — некий пиар-ход, позволяющий говорить, что США поддерживают Украину на пути к евроатлантической солидарности не только на словах», — считает эксперт.
При этом «градус дальнейшей истерии по поводу пресловутого «вторжения» России на Украину со стороны Соединённых Штатов будет только нарастать», прогнозирует Данюк.
«Эта история была давно раскручена и должна регулярно обновляться в американском информационном пространстве, поскольку Пентагону как-то надо выбивать деньги из бюджета. Неслучайно тема гипотетического «вторжения» России на территорию Европы через Украину является одной из главных на заседаниях, связанных с западной военно-политической безопасностью. Для США остановить это нагнетание обстановки означает выстрелить себе в ногу», — заключил аналитик.
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