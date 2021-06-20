«Градус истерии будет нарастать»: почему США заявили о резервных средствах на случай «посягательств» России на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединённые Штаты подготовили резервные средства на случай «дальнейших посягательств со стороны России на Украине». По её словам, Вашингтон будет непоколебим в поддержке украинского «суверенитета и территориальной целостности». Псаки также опровергла информацию СМИ о сворачивании поддержки Киева в области безопасности, отметив, что в преддверии американо-российского саммита США предоставили Украине пакет помощи, в том числе «летального характера», на сумму $150 млн. По мнению экспертов, заявление о «посягательствах со стороны России» не соответствует действительности: никто не покушается на суверенитет Украины, кроме самих США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили резервные средства на случай «дальнейших посягательств со стороны России на Украине».

«Как президент Байден прямо сказал Владимиру Путину, мы будем непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Псаки также опровергла появившуюся в СМИ информацию о приостановке помощи Киеву в области безопасности.

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«Мысль о том, что мы задерживаем оказание Украине помощи в сфере безопасности, просто нелепа. Только на прошлой неделе — в преддверии американо-российского саммита — мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая помощь летального характера. В настоящее время мы передали (Украине. — RT) всю сумму, одобренную конгрессом в рамках соответствующей инициативы», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она также напомнила, что за два дня до встречи с президентом России Джо Байден «выступил в НАТО перед всем миром» с заявлением о том, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, чтобы она «могла по-прежнему противодействовать физической агрессии со стороны России».

Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, подчёркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не заинтересована в вооружённом столкновении с Украиной.

Напомним, пункт о выделении Киеву военной помощи в размере $250 млн содержался в проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA), который был одобрен сенатом в 2020-м. Несмотря на то что 45-й президент США Дональд Трамп заблокировал принятие этого документа, позднее конгресс преодолел его вето.

Кроме того, в апреле 2021 года Комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект «О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности», который увеличивает американскую военную помощь Киеву с $250 млн до $300 млн, включая летальное вооружение.

Здание Пентагона

AFP

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США и генсеком НАТО заявил, что Вашингтон планирует продолжать поставки украинской стороне некоторых видов вооружений, а также отправку военных инструкторов.

«Мы оказывали Украине определённую материальную поддержку в прошлом и будем стремиться это делать в дальнейшем», — добавил Остин.

«Успокоить Киев»

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, заявление Псаки о якобы «посягательствах со стороны России» на Украину не соответствует действительности.

«Вашингтон хорошо усвоил, что лучшая форма защиты — это нападение, даже если никто не угрожает. США обвиняют Россию в том, что сделали сами — способствовали госперевороту на Украине. А сейчас поддерживают войну, которую Киев ведёт в Донбассе. Все претензии к России, озвученные Псаки, США могли бы высказать сами себе. Никто не покушается на суверенитет украинской стороны, кроме самих США, и не собирается этого делать. Сейчас Вашингтон поддерживает ситуацию на таком уровне, чтобы не допустить восстановления на Украине какой-либо вменяемой власти, которая действовала бы в интересах своей страны», — подчеркнул он в беседе с RT.

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В свою очередь, член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк обратил внимание на то, что заявление Псаки было опубликовано на сайте Белого дома после того, как лидеры России и США «вскользь упомянули об Украине на женевской встрече, договорившись о продолжении диалога относительно Минских соглашений».

«Судя по тому, что на встрече Байдена и Путина украинскому вопросу было уделено мало внимания, он не является приоритетным во внешнеполитическом курсе США», — считает Данюк.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом Владимир Путин заявил, что тема Украины затрагивалась, хотя и не очень подробно.

«Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — сказал Путин.

Глава Белого дома, в свою очередь, сообщил журналистам, что он и президент России «договорились продолжать вести дипломатический диалог касательно Минских соглашений».

Как полагает Данюк, делая заявления о помощи украинским властям и подготовке резервных средств, Вашингтон «хочет хоть как-то успокоить Киев» после того, как стало понятно, что оказывать прямую военную поддержку Украине никто не собирается, как и включать её в НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Reuters

© Leah Millis

«Киев сейчас не просто разочарован, а по-настоящему растерян и растоптан, поскольку очень надеялся, что Байден уделит больше внимания украинскому вопросу. А вместо этого от президента США звучат лишь ритуальные заявления, в которых, в частности, не прослеживается твёрдой уверенности, что Украина станет частью НАТО. Украинский вопрос перестал быть интересен Вашингтону, поскольку страна уже отдала свою субъектность старшим товарищам. А продать этот продукт второй раз у Киева уже не получается», — отметил аналитик.

По мнению Данюка, сложилась ситуация, при которой Вашингтон «фактически использует Украину как таран против России без предоставления каких-либо новых гарантий Киеву».

«Ведь предлагать преференции украинской стороне уже вовсе не обязательно, поскольку она и так максимально зависит от американских партнёров», — сказал эксперт.

Напомним, США и Североатлантический альянс заявили, что для вступления в НАТО Украине надо сделать больше в сфере реформ. Генсек блока Йенс Столтенберг заявил вашингтонской группе военных обозревателей, что речь, в частности, идёт о борьбе с коррупцией. В Пентагоне же ранее пояснили, что Киеву следует в том числе принять законодательство, «которое чётко разграничит обязанности Министерства обороны и Вооружённых сил Украины», а также ввести контроль над прямыми иностранными инвестициями, «основанный на интересах национальной безопасности».

Кроме того, в совместном коммюнике, принятом членами блока по итогам июньского саммита, не указывается никаких точных дат или деталей, которые говорили бы о скором вступлении страны в НАТО. Но в документе есть положение о том, что Киеву «следует в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках комиссии НАТО — Украина, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов» альянса.

«Некий пиар-ход»

Аналитики сходятся во мнении, что сам факт оказания Вашингтоном военной помощи Украине «только усугубляет ситуацию на юго-востоке страны».

«США и морально, и материально поддерживают внутриукраинский конфликт. Политическая позиция Вашингтона по этому вопросу позволяет украинским властям говорить, что якобы за их спинами мощный союзник — США. При этом сами Соединённые Штаты не готовы напрямую ввязываться в конфликт», — сказал Дудчак.

В свою очередь, Никита Данюк считает, что те относительно небольшие деньги, которые выделяются Киеву на военные нужды, либо вовсе не доходят до украинских ВСУ, «либо разворовываются уже внутри оборонного ведомства».

Совместные военные учения США и Украины

Reuters

© Gleb Garanich

«Однако Вашингтон это не волнует. Их меры по оказанию «помощи» — некий пиар-ход, позволяющий говорить, что США поддерживают Украину на пути к евроатлантической солидарности не только на словах», — считает эксперт.

При этом «градус дальнейшей истерии по поводу пресловутого «вторжения» России на Украину со стороны Соединённых Штатов будет только нарастать», прогнозирует Данюк.