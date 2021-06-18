«Дополнительный рычаг давления»: как готовность США продолжать диалог по Минским соглашениям может отразиться на Украине

Вашингтон продолжит вести диалог с Москвой по вопросу реализации Минских соглашений. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам женевского саммита. Это подтвердил и высокопоставленный чиновник Госдепа. Как сообщил российский лидер Владимир Путин, из контекста переговоров с американским коллегой он сделал вывод о том, что Байден исходит из необходимости урегулирования конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений. При этом в Киеве негативно отреагировали на озвученные по итогам саммита мнения лидеров России и США о Минских соглашениях. Кроме того, источник RT в кабинете министров Украины прогнозирует, что Соединённые Штаты и европейские государства могут в ближайшее время усилить давление на Украину.

В ходе саммита в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили предпосылки для возобновления переговоров в рамках минского процесса. Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга высокопоставленный чиновник администрации Белого дома, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа США.

«Кроме того, они говорили о тех областях, в которых у нас (США и России. — RT) есть явные и существенные разногласия, начиная с Украины, и здесь президент (Байден. — RT) подтвердил нашу приверженность её независимости, территориальной целостности и суверенитету. Помимо этого, речь шла о том, имеются ли основания для того, чтобы сдвинуть минский процесс с мёртвой точки», — сказал представитель администрации американского президента.

16 июня на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии Владимир Путин отметил, что его заокеанский коллега согласен с необходимостью разрешения конфликта в Донбассе на основе «Минска-2».

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«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — заявил Путин.

Сам Байден сообщил журналистам, что он и президент России «договорились продолжать вести дипломатический диалог касательно Минских соглашений».

Комментируя обсуждение между двумя лидерами темы «Минска-2», заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак выразил осторожный оптимизм по поводу переговорного процесса по Донбассу.

«Есть надежда… Мы сказали, что Минские соглашения — это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать Минским соглашениям, прежде всего в политической сфере», — приводит РИА Новости слова Козака.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы» пояснил, что, несмотря на общность понимания важности «Минска-2», у Байдена и Путина существуют расхождения относительно роли этих соглашений в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, во время переговоров оба лидера озвучили имеющиеся спорные моменты.

Саммит «нормандской четвёрки» в Париже

Reuters

© Thibault Camus

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также считает, что Москва и Вашингтон вкладывают разный смысл в природу «Минска-2». В частности, за океаном рассматривают Россию как якобы «сторону конфликта» и обвиняют в военной поддержке народных республик, хотя в Кремле неоднократно отрицали подобные утверждения.

«Я думаю, что стороны в ходе переговоров пришли к устраивающему всех выводу: Минские соглашения должны остаться основой урегулирования. Это, безусловно, важный сигнал, который адресован в первую очередь Украине. Однако США и Россия по-прежнему вкладывают разный смысл в понимание имплементации этих договорённостей», — отметил Батюк в комментарии RT.

Неприемлемая последовательность

Между тем в Киеве негативно отреагировали на озвученные по итогам саммита мнения лидеров России и США о Минских соглашениях, хотя и воздержались от критики Вашингтона.

В комментарии СМИ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что последовательность пунктов договорённостей от 12 февраля 2015 года «играет в пользу России» и крайне невыгодна Киеву.

Он напомнил, что Украина настаивает на первоочередной «деоккупации» отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которая должна сопровождаться передачей контроля над границей с РФ. Только потом, как требует Киев, возможно проведение местных выборов. По словам Подоляка, «представители России активно борются против этого».

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«Классический текст «Минска» и предложенная там последовательность пунктов однозначно играют в пользу РФ… Сначала нужно провести вывод чужих войск, сначала нужно вернуть контроль над территорией, а это подразумевает и контроль над границей, а уже потом проводить выборы по демократическим стандартам», — цитирует Подоляка издание «СТРАНА.ua».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью зарубежным агентствам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, что Киев не собирается вступать в диалог с властями ДНР и ЛНР, а также увязывает вопрос урегулирования конфликта в Донбассе с ситуацией вокруг Крыма и «Северного потока — 2».

В Москве постоянно указывают Киеву на необходимость последовательного выполнения «Минска-2». На пресс-конференции в Женеве Путин в очередной раз акцентировал внимание на неприемлемости украинского плана пересмотра соглашений.

«Это (предложение Киева. — RT) значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс, — это первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. Третье: выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями», — сказал президент РФ.

Источник RT в офисе Зеленского сообщил, что в его окружении разочарованы результатами женевских переговоров.

«Очевидно, что США будут настаивать на выполнении некоторых пунктов Минских соглашений, что совершенно невыгодно Киеву. Есть опасение, что администрация Байдена займёт жёсткую позицию по этому поводу», — говорит источник.

По его словам, существует высокая доля вероятности, что вопрос имплементации соглашений по Донбассу будет вынесен на повестку дня встречи Байдена и Зеленского. По информации украинской стороны, саммит пройдёт в конце июля, но точная дата пока не определена.

Интервью президента Украины Владимира Зеленского Agence France-Presse, Reuters и Associated Press

© Пресс-служба президента Украины

В свою очередь, источник RT в кабинете министров Украины прогнозирует, что Соединённые Штаты и европейские государства могут в ближайшее время усилить давление на официальный Киев.

«Руководство западных стран настораживает не столько ситуация в Донбассе, сколько тот факт, что Киев может подписать какой-либо документ, а потом отказаться его выполнять. Дать обещание и фактически забыть о нём», — пояснил источник.

Ни войны, ни мира

В интервью западным СМИ перед российско-американским саммитом в Женеве Зеленский заявил, что ранее Байден пообещал ему никогда не торговать интересами Украины, отстаивать их на переговорах с российским лидером и защищать суверенитет страны.

«Я в принципе заинтересован в позитиве от их (Владимира Путина и Джо Байдена. — RT) встречи. Есть небольшой скепсис — это да. Что касается гарантий защиты нашего суверенитета, территориальной целостности, то мы такие гарантии на словах получали не только от президента США, от лидеров «Большой семёрки» и альянса (НАТО. — RT)», — сказал Зеленский.

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Заявление украинского лидера об устных гарантиях, предоставленных Западом, объясняются его «наивностью», считает источник RT в партии «Слуга народа». По его мнению, официальный Киев отказывается признавать отсутствие у «зарубежных друзей» мотивации брать ответственность за безопасность и развитие Украины.

«Правящие круги нашей страны постоянно повторяют, что американский президент должен при каждом удобном случае отчитывать Путина из-за Украины. Конечно, ничего подобного не происходит, что и показал женевский саммит. Вообще обсуждение Украины без участия самой Украины выглядит как полный провал проводимой в последние годы внешней политики», — отметил собеседник RT.

Аналогичного мнения придерживается и Владимир Батюк. Как считает эксперт, ограниченный характер военно-политической поддержки постмайданной Украины отчётливо проявился в заявлении Белого дома по Минским соглашениям и мёртвой точке, в которой они оказались.

«Мы регулярно слышим множество слов поддержки Киева от официальных представителей США, но на практике Вашингтон проводит очень избирательную политику, помогая Украине лишь на определённых направлениях. Общую поддержку Вашингтоном «Минска-2» я объясняю прежде всего нежеланием отвечать за то, что будет с окончательным крахом этих договорённостей», — говорит Батюк.

Как полагает украинский политолог Александр Семченко, Соединённые Штаты не заинтересованы в полноценной имплементации соглашений от 12 февраля 2015 года. В беседе с RT Семченко заявил, что США выгодно сохранить конфликт в Донбассе в тлеющем состоянии, что вряд ли будет возможно без «Минска-2» и вялотекущего переговорного процесса в его рамках.

Украинский танк в районе линии соприкосновения в Донбассе

Reuters

© Sergei Karazy

«Естественно, Вашингтон не заинтересован в реальном урегулировании противостояния на юго-востоке. Американцев устраивает ситуация ни войны, ни мира. Это повод для постоянных претензий к России и дополнительный рычаг давления на Киев: когда американцам потребуется, они будут вспоминать про важность соглашений, а в остальное время делать вид, что их нет», — рассуждает Семченко.

Из этих соображений, как полагает эксперт, американские власти не поддерживают инициативу украинской стороны о радикальном пересмотре Минских соглашений.

Семченко уверен, что на таком фоне грядущая встреча Байдена с Зеленским станет тяжёлым испытанием для последнего. По словам эксперта, президент Украины совершает ошибку, выдвигая в последнее время массу претензий и требований к Западу, в том числе к США. В частности, Зеленский несколько раз высказывал недовольство медлительностью интеграции страны в ЕС и НАТО.

«Украина слишком громко озвучивает свои желания: хотим в НАТО, хотим в ЕС, хотим денег, дайте всего и побольше, и без обязательств. Но с интересами американцев это не сходится. Байден, как и другие представители американского истеблишмента, исходит из того, что Украина должна находиться под контролем Вашингтона и потому у неё не могут быть собственные интересы», — заключил Семченко.