«На коротком поводке»: почему Зеленский назвал отношение МВФ к Украине несправедливым

Международный валютный фонд относится к Украине несправедливо, выдвигая ей те же требования, что и другим странам. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, в случае Украины речь идёт о стране, которая «восьмой год пребывает в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ». При этом он добавил, что продолжение сотрудничества с фондом важно для экономической стабильности Украины, поэтому Киев выполнит все условия МВФ. Эксперты отмечают, что власти Украины полностью зависят от МВФ и не могут отказаться от выполнения его требований.

Международный валютный фонд поступает по отношению к Украине несправедливо, выдвигая ей те же требования, что и другим странам. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентствам Франс Пресс, Reuters и Associated Press, выдержка из которого была опубликована пресс-службой офиса президента Украины.

Зеленский пояснил, что МВФ несправедлив по отношению к Украине, так как речь идёт о стране, которая «восьмой год пребывает в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ».

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — заявил президент Украины.

Также по теме «Распродать до последней сотки»: как продвигается земельная реформа на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный закон №2194 о передаче сельхозугодий под контроль территориальных общин. В...

При этом Зеленский подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, так как к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.

«Поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали», — заключил Зеленский.

Источник RT в офисе президента Украины отметил, что некоторые требования МВФ администрация Зеленского не может выполнить по политическим причинам.

«Фонд требует снизить влияние олигархов на экономику, и окружение президента понимает, что реальные шаги в этом направлении могут привести к революции в стране. Олигархи могут начать реальную травлю Зеленского через все свои СМИ и вывести на улицы недовольных. Те бонусы, которые за все эти шаги предлагают Украине, — мизерные, это всего пара миллиардов в кредитах. Зеленский хочет уступок, но вот может ли он диктовать условия МВФ — большой вопрос», — пояснил собеседник RT.

В ожидании транша

Напомним, летом 2020 года МВФ одобрил новую программу stand-by поддержки Украины сроком на полтора года и объёмом в $5 млрд. Киев уже получил первый транш в $2,1 млрд. Предполагалось, что остальную сумму перечислят в четыре транша.

По условиям программы власти Украины должны были продолжить реформу по повышению пенсионного возраста до 60 лет и внедрению системы накопительных пенсий.

В Верховной раде заявили, что условия МВФ являются неприемлемыми. Лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что компромисс с фондом в ходе переговоров маловероятен, однако у Киева есть время, чтобы «пообсуждать» этот вопрос.

Стоит отметить, что пенсионный возраст на Украине всё же был увеличен до 60 лет с 1 апреля 2021 года. При этом законопроект о накопительных пенсиях был отправлен Верховной радой на доработку.

Министерство финансов Украины

© Wikimedia

В свою очередь, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от властей отчитаться перед Радой обо всех обязательствах, взятых Киевом перед МВФ.

В октябре 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил все требования фонда для получения очередного транша кредитной помощи. При этом он упомянул о наличии неких лиц, которые якобы мешают этому процессу.

«Мы ожидали долго второго транша. Я считаю, что мы всё выполнили. Но я считаю, что как внутри страны, так и снаружи есть люди, которые работают против государства Украина. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».

Также по теме «Установление внешнего управления»: как развивается конфликт между Киевом и МВФ Международный валютный фонд внимательно следит за действиями Киева по обеспечению независимости Национального банка и эффективной...

Прояснять, кто эти лица, и называть их фамилии украинский лидер не стал. Зеленский добавил, что страна не может прожить без денег от МВФ.

«Сегодня экономика так выстроена на Украине и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда», — добавил Зеленский.

В ноябре 2020 года Минфин Украины сообщил об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных положений проекта государственного бюджета страны, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

«Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита», — отмечалось в сообщении ведомства.

Однако в то же время советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году Киев новый транш МВФ получить уже не успеет.

«Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет», — заявил функционер администрации Зеленского.

При этом Милованов добавил, что Киев может до конца года достичь с фондом договорённостей на рабочем уровне, которые могут позволить Украине привлечь финансирование от других международных структур.

Безрезультатная работа

В декабре 2020 года на Украине начала работу миссия МВФ по пересмотру программы stand-by. В феврале 2021-го постпред фонда на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия закончила работу без результата, а для успешного завершения первого пересмотра программы Киев должен добиться большего прогресса.

В свою очередь, Зеленский, ранее заявлявший о выполнении всех требований МВФ, теперь сообщил, что Украина всё же не выполнила ряд условий, необходимых для получения очередного транша.

«Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Президент Украины добавил, что Киев рассчитывает получить деньги до конца 2021 года.

Реформа системы правосудия является одним из требований, выдвигаемых ВМФ к Киеву. В феврале этого года Зеленский заявлял, что внёс в Раду законопроекты, которые усилят принцип верховенства права и активизируют трансформацию украинских судов, одним из которых является проект закона о Высшем совете правосудия.

В конце марта глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя «некомфортно» без кредитов МВФ.

«Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнёрами», — заявил он.

Марченко отметил, что в бюджете Украины предусмотрены новые кредиты МВФ, а возможности получить финансовую помощь в другом месте у государства нет.

Источник RT в украинском Минфине сообщил, что в ведомстве ожидают поступления нового транша в сентябре этого года.

«Украина со скрипом, но всё же выполняет требования МВФ, и мы считаем, что около $3 млрд поступит в страну в сентябре. Проблема заключается в том, что, пока свой кредит не даст МВФ, сотрудничать с Украиной отказываются и другие кредиторы, вроде Всемирного банка. А без этих денег стране не выжить. Украина по-прежнему больше тратит, чем зарабатывает», — рассказал в разговоре с RT функционер министерства.

Собеседник RT из партии «Батькивщина» отметил, что «фактически руководство страны находится на коротком поводке у МВФ».

«Для фонда пара миллиардов долларов в год — это вообще не сумма, но за эти деньги можно заставлять правительство и депутатов целой страны действовать по указке. И, видимо, слезать с этой долларовой иглы не в планах руководства страны. А значит, платить за сегодняшние долги будут уже не наши дети, а внуки», — заявил представитель «Батькивщины».

© REUTERS/Johannes P. Christo

Делая заявления о несправедливости МВФ, Зеленский ищет причины и объяснения тому, что нынешние власти Киева не справляются с управлением страной, пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Нынешнее руководство страны малокомпетентно, настроено на конфронтацию, а не на сотрудничество. Администрация Зеленского настроена только на получение помощи и поддержки извне, а использование того большого ресурса, который есть на Украине, не предполагается, потому что она этого не умеет делать», — подчеркнул аналитик.

Позиция Зеленского продиктована нежеланием заниматься управлением хозяйством, добавил Владимир Оленченко.

«Если смотреть объективно, то у МВФ причин откликаться на эти необоснованные требования нет. Однако если есть интерес подталкивать Украину к тому, чтобы она больше уступала требованиям США, то МВФ может пойти на какие-то послабления», — отметил эксперт.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT охарактеризовал Международный валютный фонд как механизм, который работает в интересах глобального капитала и транснациональных корпораций.

«В разные периоды времени у Украины выстраивались разные отношения с МВФ. Например, при правительстве Азарова эта международная организация не позволяла себе выставлять политические условия и давала займы под небольшие проценты. Сегодня возмущение Зеленского необоснованно, ведь Украина на протяжении последнего времени шла на выдвигаемые ей условия», — подчеркнул эксперт.

Коллективными усилиями Запада Украина была лишена своих надёжных партнёров, кто мог бы ей предлагать займы без политических условий, добавил Александр Дудчак.