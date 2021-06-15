«На коротком поводке»: почему Зеленский назвал отношение МВФ к Украине несправедливым
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Международный валютный фонд поступает по отношению к Украине несправедливо, выдвигая ей те же требования, что и другим странам. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентствам Франс Пресс, Reuters и Associated Press, выдержка из которого была опубликована пресс-службой офиса президента Украины.
Зеленский пояснил, что МВФ несправедлив по отношению к Украине, так как речь идёт о стране, которая «восьмой год пребывает в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ».
«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — заявил президент Украины.
При этом Зеленский подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, так как к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.
«Поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали», — заключил Зеленский.
Источник RT в офисе президента Украины отметил, что некоторые требования МВФ администрация Зеленского не может выполнить по политическим причинам.
«Фонд требует снизить влияние олигархов на экономику, и окружение президента понимает, что реальные шаги в этом направлении могут привести к революции в стране. Олигархи могут начать реальную травлю Зеленского через все свои СМИ и вывести на улицы недовольных. Те бонусы, которые за все эти шаги предлагают Украине, — мизерные, это всего пара миллиардов в кредитах. Зеленский хочет уступок, но вот может ли он диктовать условия МВФ — большой вопрос», — пояснил собеседник RT.
В ожидании транша
Напомним, летом 2020 года МВФ одобрил новую программу stand-by поддержки Украины сроком на полтора года и объёмом в $5 млрд. Киев уже получил первый транш в $2,1 млрд. Предполагалось, что остальную сумму перечислят в четыре транша.
По условиям программы власти Украины должны были продолжить реформу по повышению пенсионного возраста до 60 лет и внедрению системы накопительных пенсий.
В Верховной раде заявили, что условия МВФ являются неприемлемыми. Лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что компромисс с фондом в ходе переговоров маловероятен, однако у Киева есть время, чтобы «пообсуждать» этот вопрос.
Стоит отметить, что пенсионный возраст на Украине всё же был увеличен до 60 лет с 1 апреля 2021 года. При этом законопроект о накопительных пенсиях был отправлен Верховной радой на доработку.
- Министерство финансов Украины
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В свою очередь, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от властей отчитаться перед Радой обо всех обязательствах, взятых Киевом перед МВФ.
В октябре 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил все требования фонда для получения очередного транша кредитной помощи. При этом он упомянул о наличии неких лиц, которые якобы мешают этому процессу.
«Мы ожидали долго второго транша. Я считаю, что мы всё выполнили. Но я считаю, что как внутри страны, так и снаружи есть люди, которые работают против государства Украина. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».
Прояснять, кто эти лица, и называть их фамилии украинский лидер не стал. Зеленский добавил, что страна не может прожить без денег от МВФ.
«Сегодня экономика так выстроена на Украине и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда», — добавил Зеленский.
В ноябре 2020 года Минфин Украины сообщил об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных положений проекта государственного бюджета страны, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.
«Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита», — отмечалось в сообщении ведомства.
Однако в то же время советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году Киев новый транш МВФ получить уже не успеет.
«Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет», — заявил функционер администрации Зеленского.
При этом Милованов добавил, что Киев может до конца года достичь с фондом договорённостей на рабочем уровне, которые могут позволить Украине привлечь финансирование от других международных структур.
Безрезультатная работа
В декабре 2020 года на Украине начала работу миссия МВФ по пересмотру программы stand-by. В феврале 2021-го постпред фонда на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия закончила работу без результата, а для успешного завершения первого пересмотра программы Киев должен добиться большего прогресса.
В свою очередь, Зеленский, ранее заявлявший о выполнении всех требований МВФ, теперь сообщил, что Украина всё же не выполнила ряд условий, необходимых для получения очередного транша.
«Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто», — приводит слова Зеленского РИА Новости.
Президент Украины добавил, что Киев рассчитывает получить деньги до конца 2021 года.
Реформа системы правосудия является одним из требований, выдвигаемых ВМФ к Киеву. В феврале этого года Зеленский заявлял, что внёс в Раду законопроекты, которые усилят принцип верховенства права и активизируют трансформацию украинских судов, одним из которых является проект закона о Высшем совете правосудия.
В конце марта глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя «некомфортно» без кредитов МВФ.
«Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнёрами», — заявил он.
Марченко отметил, что в бюджете Украины предусмотрены новые кредиты МВФ, а возможности получить финансовую помощь в другом месте у государства нет.
Источник RT в украинском Минфине сообщил, что в ведомстве ожидают поступления нового транша в сентябре этого года.
«Украина со скрипом, но всё же выполняет требования МВФ, и мы считаем, что около $3 млрд поступит в страну в сентябре. Проблема заключается в том, что, пока свой кредит не даст МВФ, сотрудничать с Украиной отказываются и другие кредиторы, вроде Всемирного банка. А без этих денег стране не выжить. Украина по-прежнему больше тратит, чем зарабатывает», — рассказал в разговоре с RT функционер министерства.
Собеседник RT из партии «Батькивщина» отметил, что «фактически руководство страны находится на коротком поводке у МВФ».
«Для фонда пара миллиардов долларов в год — это вообще не сумма, но за эти деньги можно заставлять правительство и депутатов целой страны действовать по указке. И, видимо, слезать с этой долларовой иглы не в планах руководства страны. А значит, платить за сегодняшние долги будут уже не наши дети, а внуки», — заявил представитель «Батькивщины».
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Делая заявления о несправедливости МВФ, Зеленский ищет причины и объяснения тому, что нынешние власти Киева не справляются с управлением страной, пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Нынешнее руководство страны малокомпетентно, настроено на конфронтацию, а не на сотрудничество. Администрация Зеленского настроена только на получение помощи и поддержки извне, а использование того большого ресурса, который есть на Украине, не предполагается, потому что она этого не умеет делать», — подчеркнул аналитик.
Позиция Зеленского продиктована нежеланием заниматься управлением хозяйством, добавил Владимир Оленченко.
«Если смотреть объективно, то у МВФ причин откликаться на эти необоснованные требования нет. Однако если есть интерес подталкивать Украину к тому, чтобы она больше уступала требованиям США, то МВФ может пойти на какие-то послабления», — отметил эксперт.
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT охарактеризовал Международный валютный фонд как механизм, который работает в интересах глобального капитала и транснациональных корпораций.
«В разные периоды времени у Украины выстраивались разные отношения с МВФ. Например, при правительстве Азарова эта международная организация не позволяла себе выставлять политические условия и давала займы под небольшие проценты. Сегодня возмущение Зеленского необоснованно, ведь Украина на протяжении последнего времени шла на выдвигаемые ей условия», — подчеркнул эксперт.
Коллективными усилиями Запада Украина была лишена своих надёжных партнёров, кто мог бы ей предлагать займы без политических условий, добавил Александр Дудчак.
«К тому же МВФ создал стране неподъёмный груз долгов, чтобы окончательно уничтожить её суверенитет. Если сейчас Киев откажется выполнять требования фонда, то в дальнейшем он не только потеряет транши, но и получит негативные рейтинги и прогнозы международных организаций кредитования на всех рынках финансовых займов. Как следствие оставшийся иностранный капитал просто будет выведен из страны. Учитывая, что это может привести к дефолту, власти Украины продолжают нести эту ношу и соглашаться с любыми условиями МВФ», — заключил политолог.
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