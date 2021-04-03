«Политическая составляющая»: как в Раде обвинили Россию в попытках подорвать украинскую энергетику

Российская компания «Интер РАО», занятая в поставках электроэнергии на украинский рынок, озвучила механизм ценообразования: тарифы устанавливаются путём тендеров, а цены предлагают сами украинские потребители. Ранее депутат Рады Михаил Волынец обвинил Москву в намеренном ценовом демпинге при поставках электроэнергии на Украину. Нардеп заявил, что таким образом Россия якобы пытается подорвать украинскую энергетическую отрасль. По мнению аналитиков, сторонники запрета импорта электроэнергии из России просто лоббируют интересы украинских олигархов, занятых в энергетической отрасли. Ранее Киев не раз то запрещал, то возобновлял закупки российской электроэнергии. По мнению экспертов, такие колебания наносят вред энергетической стабильности Украины.

Цены на электроэнергию, поставляемую из России на Украину, определяются через тендеры среди украинских покупателей. Об этом сообщили представители российской компании — оператора экспорта и импорта электроэнергии «Интер РАО». Там уточнили, что цены складываются на основании коммерческих предложений, которые делают сами украинские покупатели.

Накануне депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обвинил Россию в ценовом демпинге при поставках электроэнергии украинским потребителям. По его словам, Москва якобы намеренно занижает стоимость, чтобы подорвать энергетическую отрасль Украины.

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды — они сейчас на грани остановки — и остановить блоки тепловых электростанций», — заявил Волынец в эфире телеканала «Рада».

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

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© Михайло Волинець

Одновременно депутат утверждает, что Украина способна обойтись без поставок электроэнергии из России и Белоруссии, поскольку обладает собственными мощностями.

Однако, по мнению экспертов, Волынец отстаивает интересы крупных украинских производителей электроэнергии, а не национальные интересы страны. Как пояснил в комментарии RT политолог и экономист Александр Дудчак, в случае полной остановки импорта российской и белорусской электроэнергии тарифы для украинских потребителей автоматически вырастут.

«Можно сказать, что Волынец и подобные ему деятели лоббируют интересы украинских производителей электроэнергии, которые заинтересованы в продаже потребителям и предприятиям электроэнергии по завышенным ценам», — уверен Дудчак.

Такую точку зрения разделяет и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Украинские производители электроэнергии хотят повысить цены, на это направлены их усилия. Крупные мощности, к примеру, принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову, которому российский импорт мешает задрать цены. Однако есть и другие группы влияния, бизнес, нуждающийся в поставках дешёвой электроэнергии. И они борются с энергетиками», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Митрахович напомнил, что за последние годы украинские власти не раз то разрешали, то вновь запрещали импорт электроэнергии из России. Одной из причин этих колебаний является борьба олигархических групп за влияние, считает эксперт.

Переменный поток

Напомним, договор о поставках электроэнергии на Украину был подписан с российской компанией «Интер РАО» в декабре 2014 года. Документ предусматривал равномерные поставки объёмом до 1500 МВт. Кроме того, соглашение включало поставки электроэнергии в Крым украинской компанией «Укринтерэнерго». В Киеве заключение договора с Москвой объясняли необходимостью иметь «страховку» на случай форс-мажора.

Так, к закупкам электроэнергии Киеву пришлось прибегать после прекращения работы Углегорской ТЭС — летом 2015 года станция оказалась на линии огня в Донбассе.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

Кроме того, импорт из России обходился Украине дешевле, чем собственная генерация. Об этом ещё в 2015 году заявлял министр энергетики и угольной промышленности Украины (тогда этот пост занимал Владимир Демчишин. — RT). По его словам, на тот момент цена российской электроэнергии для Украины составляла 90 украинских копеек за кВт·ч (2,4 рубля), а украинской — 95 копеек за кВт·ч (2,5 рубля).

В ноябре 2015 года Украина всё же прекратила импорт российской электроэнергии. Однако полностью отказаться от поставок из России и Белоруссии ей так и не удалось. В сентябре 2019 года Рада вновь разрешила закупку электроэнергии по двусторонним договорам.

Поставки начались в октябре, но уже в декабре 2019 года Рада приняла поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривали запрет на импорт мощностей из России. Однако кабмин предусмотрительно сохранил для себя возможность отменять это ограничение для предотвращения чрезвычайных ситуаций в украинской энергосистеме.

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Глава государства Владимир Зеленский подписал поправки 25 декабря 2019 года.

В апреле 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продублировала ограничения, снизив импорт электроэнергии из России и Белоруссии до нулевого уровня.

Однако в середине декабря 2020 года комиссия вновь сняла все ограничения на импорт электричества из России и Белоруссии и разрешила заключать договоры на поставки в 2021 году.

Решение об отмене ограничений позволило Киеву на фоне аномальных холодов в январе 2021 года обратиться к Белоруссии за экстренными поставками электроэнергии. По информации белорусской стороны, по этому запросу Минск поставил Киеву 3,1 млн кВт·ч электроэнергии.

В начале февраля украинские власти обратились к Белоруссии с новой просьбой о срочных поставках электроэнергии. На этот раз — по причине аварий на двух украинских теплоэлектростанциях, а также из-за непогоды, в результате которой линии ЛЭП автоматически отключились в семи украинских регионах.

Одновременно вырос импорт и из России: в начале февраля «Интер РАО» по просьбе украинской стороны увеличила поставки электроэнергии на Украину в дневные часы с 200 МВт до 500—700 МВт. А в середине февраля стало известно о новом увеличении поставок электроэнергии из России на Украину — до 1140 МВт.

В энергетических сетях

При этом власти Украины пытаются сдерживать тарифы на электроэнергию для потребителей. Напомним, с начала 2021 года в стране перестала действовать льготная цена на электричество, которая применялась путём возложения специальных обязанностей (ВСО) на некоторых поставщиков. Отказ от этой схемы должен был привести к росту тарифов для населения до 3,30 гривны (8,8 рубля) за кВт·ч. Кабмину пришлось смягчить удар — действие ВСО было продлено. Однако был отменён льготный тариф за первые 100 кВт·ч, который составлял ранее 90 украинских копеек (2,4 рубля). Теперь стоимость электроэнергии для потребителей составляет 1,68 гривны (4,5 рубля) за кВт·ч, включая первые 100 кВт·ч.

Линии электропередачи во Львовской области

Reuters

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что указанный тариф для населения будет сохранён.

Эти усилия Киева по сдерживанию цен на электроэнергию уже вызвали недовольство МВФ. Как написал украинский эксперт по вопросам энергетики, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своей статье для издания «Главред», МВФ хочет, чтобы Киев значительно повысил тарифы на электроэнергию для населения.

Такие выводы эксперт сделал, основываясь на словах главы представительства МВФ на Украине Йосты Люнгмана. В интервью агентству Интерфакс Украина он заявил о необходимости «определения дополнительных финансовых ресурсов» для электроэнергетического сектора.

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«Важной частью этого является мобилизация фактических источников доходов», — заявил он.

Чиновник МВФ добавил, что сейчас Украина использует устаревшую инфраструктуру производства электроэнергии времён СССР, которая нуждается в модернизации.

Как пояснил Станислав Митрахович, украинские власти не инвестируют в энергетическую отрасль страны.

«Поэтому она не всегда готова к таким испытаниям, как, к примеру, сильные холода. Украина должна расширять свои мощности, но этого не делается. Проблем добавляют и деятели, требующие разрыва сотрудничества с Россией. Что касается обвинений, которые звучат в адрес России: если бы Москва действительно хотела навредить украинской энергетической системе, она просто отказалась бы поставлять Украине электричество», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак. По мнению эксперта, давление со стороны МВФ не столько помогает Украине преодолеть проблемы, сколько усугубляет ситуацию.

«Фонд заинтересован в том, чтобы продвигать повышение тарифов на Украине. Это сделает конкурентоспособным, к примеру, американский СПГ, который уже не будет выделяться дороговизной на общем ценовом фоне. То же касается и электроэнергии», — считает эксперт.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман

© usubc.org

Продвигаемая властями Украины идея выхода из единой энергетической сети с Россией является частью этого плана, уверен Дудчак.

Эксперт отметил, что сегодня ни одна европейская страна не может существовать в отрыве от других энергетических систем и соседей. К примеру, такое партнёрство необходимо на случай форс-мажоров, чтобы перекрыть временно выросшую потребность.

«Украина могла бы при необходимости получать электроэнергию и предлагать свою, быть полноправным достойным партнёром в этом процессе. Но для этого надо исключить политическую составляющую, нормально работать со всеми странами и в первую очередь с Россией, ресурсы которой делают её незаменимым партнёром. Так что если что-то и подрывает стабильность и энергетическую безопасность Украины, так это её стремление разрушить связи с давними партнёрами», — подытожил эксперт.