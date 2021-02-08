США запустят новый проект по «энергетической безопасности» стран-партнёров

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу, связанную с «повышением безопасности, надёжности и эффективности региональных энергопоставок» в ряде партнёрских стран. Об этом говорится в связанном с будущим проектом запросе на получение информации. С документом ознакомился RT.

Как отмечается, указанных целей в рамках проекта «Инвестиции в развитие энергетических активов» планируется достигать путём поддержки инвестиций во все отрасли энергетического сектора, «включая объекты по производству тепла и электроэнергии, сети передачи и распределения электроэнергии, возобновляемые источники энергии, повышение спроса, а также водоснабжение и санитарную инфраструктуру». Особое внимание предлагается уделить инфраструктурным предложениям, требующим значительных капиталовложений.

Подрядчики должны определить объём инвестпроектов в энергетическом секторе в следующих странах: Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Молдавия, Северная Македония, Сербия и Украина.

Подчёркивается, что работа должна способствовать открытию рынков для американского бизнеса и технологий.

«Мероприятия должны прямо или косвенно поддерживать цели агентства путём снижения зависимости от импорта энергетических ресурсов, ограничивая тем самым пагубное влияние иностранных правительств или других субъектов на внутренние дела, а также повышать национальную самообеспеченность и оказывать положительное воздействие на безопасность поставок энергоресурсов», — говорится в документе.

При этом в агентстве заявили, что страны-партнёры в Европейском и Евразийском регионах зависят от импорта нефти и газа преимущественно из России. Поэтому инвестиции в энергосектор этих государств, по словам американских специалистов, «напрямую повлияют на повышение безопасности и надёжности поставок», а также уменьшат уязвимость перед «политическим вмешательством».

В 2020 году США объявили о планах расширить сотрудничество между Евросоюзом и государствами-партнёрами, чтобы ослабить положение России на европейском рынке и диверсифицировать поставки топлива.

Кроме того, в Госдепартаменте США заявили, что будут следить за завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» и при необходимости рассмотрят вопрос о введении санкций.