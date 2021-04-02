Депутат Рады обвинил Россию в создании проблем для энергетики Украины

Депутат Верховной рады, председатель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что Россия, продавая электричество по заниженным ценам, уничтожает энергосистему Украины.

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды — они сейчас на грани остановки — и остановить блоки тепловых электростанций», — приводит РИА Новости его слова.

Волынец отметил, что Украина имеет собственные «серьёзные мощности» в электроэнергетике и не испытывает необходимости в поставках из России и Белоруссии.

В марте глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус инициировал законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России.

16 декабря 2020 года правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики.