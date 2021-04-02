Депутат Рады обвинил Россию в создании проблем для энергетики Украины

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Депутат Верховной рады, председатель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что Россия, продавая электричество по заниженным ценам, уничтожает энергосистему Украины.
Депутат Рады обвинил Россию в создании проблем для энергетики Украины
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды — они сейчас на грани остановки — и остановить блоки тепловых электростанций», — приводит РИА Новости его слова.

Волынец отметил, что Украина имеет собственные «серьёзные мощности» в электроэнергетике и не испытывает необходимости в поставках из России и Белоруссии.

В марте глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус инициировал законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России.

16 декабря 2020 года правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики.

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