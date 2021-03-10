В Раду внесён проект об ограничении импорта электроэнергии из России
- РИА Новости
Согласно законопроекту, до 31 декабря 2021 года предлагается наделить регулятор полномочиями «ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором».
Кроме того, следует из текста, он будет праве аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020—2021 годы в части сечений с Россией.
Как отмечается в пояснительной записке, предусматривается последовательный подход к снижению «зависимости» от поставок товаров из России, для чего предлагается ввести спецпошлины на поставки энергоресурсов.
Ранее и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что энергосистема страны отделится от российской и белорусской в 2022 году.