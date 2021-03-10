В Раду внесён проект об ограничении импорта электроэнергии из России

Короткая ссылка
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус инициировал законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России. Документ обнародован на сайте украинского парламента.
В Раду внесён проект об ограничении импорта электроэнергии из России
  • РИА Новости

Согласно законопроекту, до 31 декабря 2021 года предлагается наделить регулятор полномочиями «ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором».

Кроме того, следует из текста, он будет праве аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020—2021 годы в части сечений с Россией.

Как отмечается в пояснительной записке, предусматривается последовательный подход к снижению «зависимости» от поставок товаров из России, для чего предлагается ввести спецпошлины на поставки энергоресурсов.

Ранее и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что энергосистема страны отделится от российской и белорусской в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить