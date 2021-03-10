В Раду внесён проект об ограничении импорта электроэнергии из России

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус инициировал законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России. Документ обнародован на сайте украинского парламента.

Согласно законопроекту, до 31 декабря 2021 года предлагается наделить регулятор полномочиями «ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором».

Кроме того, следует из текста, он будет праве аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020—2021 годы в части сечений с Россией.

Как отмечается в пояснительной записке, предусматривается последовательный подход к снижению «зависимости» от поставок товаров из России, для чего предлагается ввести спецпошлины на поставки энергоресурсов.

Ранее и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что энергосистема страны отделится от российской и белорусской в 2022 году.