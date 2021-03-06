На Украине названа дата отключения от энергосистемы России

Энергосистема Украины отделится от российской и белорусской в 2022 году, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдёт в изолированный режим работы», — цитирует кабмин Украины слова Витренко на онлайн-встрече с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.

По его словам, затем, в 2023 году произойдёт полная синхронизация с ENTSO-E.

Также уточняется, что присоединение к ENTSO-E поможет обеспечить демонополизацию рынка электроэнергии на Украине.

16 декабря 2020 года правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики.