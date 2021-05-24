«Распродать до последней сотки»: как продвигается земельная реформа на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный закон №2194 о передаче сельхозугодий под контроль территориальных общин. В общей сложности из государственной собственности будут отчуждены около 2 млн га. Местные органы власти получат право распоряжаться угодьями по своему усмотрению. Зеленский ожидает, что «земельная конституция» позволит пополнять бюджеты регионов. Между тем, по данным источников RT в органах власти Украины, реформа проводится в интересах агрохолдингов и западных государств. По прогнозу экспертов, в перспективе украинские чернозёмы будут поделены между крупными местными собственниками и зарубежными компаниями.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал законопроект №2194, который предусматривает передачу сельхозугодий в собственность территориальных общин и даёт им возможность распоряжаться землёй по своему усмотрению. Данный документ украинский лидер назвал «земельной конституцией» страны.

«Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которой он никогда даже в своей жизни не видел. Окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. Закон, который чётко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы», — сказал Зеленский на форуме «Украина 30. Земля».

Как рассчитывает украинский лидер, вступление в силу закона №2194 обеспечит право граждан заключать сделки с землёй и нанесёт сокрушительный удар по теневому рынку. По словам Зеленского, на Украине было незаконно присвоено около 5 млн га государственных сельхозугодий.

«За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым… Люди не могли (легально. — RT) распоряжаться землей, не могли покупать и продавать или завещать её, как это делается во многих странах мира. Для украинцев действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Корее», — заявил Зеленский.

В апреле 2020 года президент Украины утвердил закон о поэтапной отмене моратория на куплю-продажу земли. Первая часть этого документа начнёт действовать с 1 июля 2021 года. Она позволит гражданам Украины приобретать сельхозугодья площадью до 100 га.

При согласии собственника сделки с землёй будут осуществляться посредством электронных аукционов. Регламентировать их проведение призван законопроект №2195, который в середине мая окончательно одобрила Верховная рада.

Как утверждает министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, аукционы о купле-продаже угодий будут «прозрачными». По его словам, в них сможет принять участие каждый гражданин Украины «из любой точки мира».

«Из центра — на места»

Номинальная цель закона №2194 заключается в увеличении экономической свободы сельских, поселковых и городских советов. Предполагается, что местные власти получат в собственность чуть более 2 млн га земли.

Сделки с сельхозугодьями, по выражению Зеленского, станут одним из источников притока денег в «местные бюджеты». При этом продавать участки земли в коммунальной собственности временно будет запрещено.

«Мы возвращаем земли людям. Из центра — на места. Это логично и справедливо. Важно, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности», — сказал ранее Зеленский.

Украинские фермеры

Reuters

© Gleb Garanich

Как поясняется на сайте офиса президента Украины, согласно закону №2194, «органы местного самоуправления получают полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждению детальных планов территории за пределами населённых пунктов».

Также «земельная конституция» предусматривает отмену бумажного документооборота и вводит принципы «одного касания» и «молчаливого согласия» при проверке госорганами документации по землеустройству и оценке угодий на соответствие нормативно-правовым актам.

Как отмечают украинские СМИ, данные меры направлены на упрощение порядка оформления сделок с землёй и ликвидацию государственной экспертизы документации по землеустройству.

Обсуждение законопроекта о передаче угодий в собственность территориальным общинам вызвало бурные споры в Верховной раде. В общей сложности фракциями и депутатами украинского парламента было предложено порядка 3 тыс. поправок.

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По информации издания «СТРАНА.ua», в «земельную конституцию» Украины вшит ряд сомнительных пунктов. Например, подписанный Зеленским закон выводит в свободный оборот земли лесного фонда, участки вблизи водоёмов и территории, находящиеся под управлением администраций заповедников.

Кроме того, право на приоритетный выкуп земли, в том числе сельскохозяйственной, было отдано компаниям, которые имеют специальные лицензии на добычу полезных ископаемых.

При этом в «земельной конституции» не уточняется, должны ли обладатели таких разрешений иметь украинское гражданство. Такую поправку внёс председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский.

По закону №2194 более широкие права получили арендаторы украинских угодий. Теперь, за рядом исключений, без согласия собственника они могут распоряжаться землями, оформляя их в залог и передавая в пользование другим лицам и организациям.

Наряду с этим «земельная конституция» не устанавливает серьёзных препятствий на снятие и вывоз верхнего слоя почвы. Собственник и арендатор без особых трудностей могут распоряжаться богатыми украинскими чернозёмами, в том числе продавать их за рубеж, отмечает «СТРАНА.ua».

«Антиконституционный механизм»

Категорически против закона №2194 выступает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Во фракции утверждают, что документ создаёт «антиконституционный механизм», который позволяет без согласования с властями самостоятельно менять целевое назначение земельных участков.

В ОПЗЖ убеждены, что закон №2194 не предоставляет фермерам возможности продолжать работать на сельхозугодьях, которые они сейчас занимают. По мнению сопредседателя партии Юрия Бойко, документ ориентирован на удовлетворение интересов «международных финансовых корпораций».

Комментируя подписание Зеленским закона о передаче угодий территориальным общинам, народный депутат от ОПЗЖ Наталия Королевская заявила, что документ был продавлен «Слугой народа» ради перечисления очередного транша от Международного валютного фонда. Она уверена, что закон №2194 содержит лазейку, «позволяющую иностранцам скупать наши чернозёмы».

Президент Украины Владимир Зеленский с текстом закона №2194

© president.gov.ua

«Сегодня подписан закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населённых пунктов. То есть они действуют планомерно, чтобы лишить людей земли и распродать всё до последней сотки», — приводит пресс-служба ОПЗЖ слова Королевской.

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что закон №2194 и другие инициативы, связанные с формированием рынка земли, направлены на удовлетворение запросов двух влиятельных сил — западных государств и агрохолдингов Украины. По мнению эксперта, у мелких собственников не хватит средств для аренды или выкупа участков, которые они обрабатывают.

«Украинские чернозёмы — практически единственный ценный ресурс, который остался у страны. Борьба за этот актив развернулась сейчас между местными агрохолдингам и представителями транснационального капитала. Мелкие собственники, то есть обычные фермеры, такую конкуренцию не в состоянии выдержать и, видимо, по мере развития земельной реформы будут разоряться», — рассуждает Дудчак.

Источник RT в офисе президента Украины сообщил, что в команде Зеленского рассчитывают реализовать схему продажи чернозёмов, при которой сельхозугодья сначала окажутся под контролем крупных украинских собственников. Затем верхние слои почвы или сами земельные участки будут продаваться иностранцам по более высокой стоимости.

«В открытии рынка земли заинтересованы украинские агрохолдинги. Они стремятся побыстрее и подешевле всё скупить, а когда придут иностранцы — продать им, но уже намного дороже», — говорит собеседник RT.

Источник RT в кабинете министров Украины заявил, что на текущем этапе законодательство страны реформируется в большей степени в интересах агрохолдингов. По его прогнозу с вступлением в силу закона №2194 угодья (по крайней мере временно) перейдут под контроль «крупного бизнеса».

«Местные власти давно лояльны к работающим в их регионах агрохолдингам. Земля будет получена ими почти за бесценок. Этот документ (закон №2194. — RT) направлен на поддержку именно национального крупного бизнеса», — сказал представитель кабмина.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский несколько иначе смотрит на ситуацию с рынком сельхозугодий на Украине. В беседе с RT он предположил, что «земельная конституция» и другие непопулярные законы по обороту сельхозугодий — единственный способ обеспечения Киевом выплат по долгам международным кредиторам.

«Дело тут не только в олигархических группах, которые, естественно, заинтересованы в приватизации земли. Украина вынуждена искать максимально простые способы привлечения денег в экономику из-за чрезвычайно сложного долгового положения. Создание земельного рынка позволит в краткосрочный период латать финансовые дыры», — отметил Неменский.

Однако, по мнению эксперта, позитивный эффект от отмены моратория на куплю-продажу украинской земли будет носить ограниченный характер. Более того, как ожидает аналитик, земельная реформа обернётся глубокими социальными потрясениями в украинском селе и небольших городках, живущих за счёт сельского хозяйства.