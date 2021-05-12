Игры на трубе: зачем власти Украины пытаются отсудить нефтепровод у швейцарской компании

Украинский Фонд государственного имущества требует через суд аннулировать права частных владельцев на украинский участок нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и передать актив государству. Фонд аргументирует свои намерения тем, что во время прошлой судебной тяжбы вокруг трубопровода специалист якобы подделал экспертизу. Украинские СМИ связывают трубопровод с нардепом Рады Виктором Медведчуком, однако аналитики говорят об отсутствии доказательств этой версии. Нефтепродуктопровод после распада СССР оставался на балансе российской стороны, потом был продан швейцарской компании, однако Киев годами упорно пытается оспорить принадлежность актива. По мнению некоторых аналитиков, даже если старания Киева увенчаются успехом, это приведёт лишь к полной утрате нефтепровода в будущем.

Фонд государственного имущества Украины подал иск в суд с требованием признать за государством право собственности на украинский участок нефтепродуктопровода Самара — Западное направление.

«Фонд государственного имущества Украины с целью защиты интересов государства на основании материалов, полученных НАБУ в ходе расследования уголовного дела по факту заведомо недостоверного заключения эксперта, обратился с исковым заявлением, в котором просит суд признать за государством право собственности на недвижимое имущество: часть магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление», — уточняется на сайте организации.

Кроме того, в исковом заявлении ФГИ просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО «ПрикарпатЗападтранс» и «Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов» «на вышеуказанное недвижимое имущество».

Политический мотив

Напомним, ранее СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) обвинили бывшего заместителя директора ГП «Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» в подделке экспертизы. По информации украинских СМИ, сделанная ранее для суда экспертиза определила, что нефтепродуктопровод не является магистральным, а лишь объектом магистрального трубопроводного транспорта. Это и стало основанием для передачи украинского участка нефтепровода Самара — Западное направление компании ООО «ПрикарпатЗападтранс» по решению суда.

Виктор Медведчук

kremlin.ru

При этом украинские СМИ связывают компанию ООО «ПрикарпатЗападтранс» с окружением нардепа Рады Виктора Медведчука. Якобы политик является бенефициаром прибылей трубопровода и тратит средства на свою политическую деятельность.

Накануне украинская Генпрокуратура также заявила о подозрении в адрес Медведчука. Политику грозит обвинение в ведении подрывной деятельности против Украины, а также в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

12 мая глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сам явился в офис генпрокурора Украины на допрос, который продлился почти два с половиной часа.

После допроса политик сообщил, что ему не было официально вручено сообщение о подозрении, хотя он смог ознакомиться с документом. Также он заявил, что не собирается покидать территорию Украины.

«Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал», — заявил он после допроса.

Как отмечают эксперты, давление на Медведчука явно имеет политическую подоплёку. По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, власти Украины сейчас «зачищают» политическое поле в стране.

«В данном случае Зеленский действует жёстче, чем Порошенко, который всё же не доходил до возбуждения уголовных дел против политических оппонентов в лице ОПЗЖ и лично Виктора Медведчука. Атака на трубопровод тоже связана с политическим давлением на оппозицию — власти хотят расправиться с финансово-промышленной политической группой на Украине, сложившейся вокруг Медведчука», — пояснил эксперт в комментарии RT.

При этом сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сомневается в том, что Медведчук имеет какое-то отношение к нефтепродуктопроводу — никаких доказательств этого нет.

«Доподлинно известно лишь, что оператором этого участка нефтепровода является иностранная компания во главе с резидентом Швейцарии», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

«Очень непрозрачная история»

Трубопровод Самара — Западное направление был построен ещё во времена СССР. Магистраль обеспечивает поставки нефтепродуктов из России и Белоруссии на украинский и европейский рынки.

После распада СССР Москва и Киев заключили соглашение, согласно которому правовой статус ранее созданных предприятий, расположенных на территории соседней страны, должен оформляться протоколами, подписанными уполномоченными органами соседних государств.

Согласно условиям документа, украинский участок трубопровода Самара — Западное направление был передан в собственность российской компании «Транснефть». Компания владела трубой через дочерние предприятия — АО «Юго-Запад транснефтепродукт» и входящее в него ДП «ПрикарпатЗападтранс».

Однако Киев отказался мириться с этим положением, топливная магистраль со временем превратилась в предмет судебных тяжб между украинскими властями и собственниками.

globallookpress.com

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В 2011 году хозяйственный суд Ровенской области Украины передал принадлежавший «Транснефти» участок нефтепродуктопровода Фонду госимущества страны. В российской компании тогда заявили, что споры о разделе собственности между Украиной и Россией не могут решаться в украинских хозяйственных судах, и обжаловали это решение.

Впоследствии трубопровод не раз переходил из рук российского собственника в руки украинских властей и обратно. Так, в мае 2014 года украинский суд вернул «Транснефти» права на магистральные нефтепроводы, проходящие по территории Украины в сторону Венгрии.

Однако в ноябре того же года апелляционный хозяйственный суд Ровенской области признал законным решение о национализации трубопровода. Решение было вынесено по итогам прокурорской проверки, которая установила, что магистраль была якобы незаконно оформлена на компанию «ПрикарпатЗападтранс».

Компания вскоре оспорила это решение в Высшем хозяйственном суде Украины. Однако эта жалоба осталась без удовлетворения.

Тем не менее в апреле 2016 года «Транснефть» продала свою украинскую «дочку» АО «Юго-Запад транснефтепродукт» швейцарской компании International Trading Partners AG. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины и Федеральной антимонопольной службой РФ.

Однако швейцарские владельцы активов также не избежали давления со стороны властей Украины. В феврале 2021 года СНБО Украины принял решение вернуть нефтепровод в государственную собственность. Этот шаг был утверждён указом президента Украины Владимира Зеленского.

Вскоре Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на трубопровод и передал управление им Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Как отметил Дмитрий Марунич, власти Украины пытались объяснить меры против владельцев нефтепровода соображениями «национальной безопасности», хотя этот аргумент не имеет под собой оснований.

«Доказательств в пользу такого решения не было предъявлено. По сути, речь идёт не о национальных интересах, а о политической целесообразности. И точная информация по этому делу до сих пор не раскрыта, украинское общество не знает, зачем власти предпринимают такие шаги. Это очень непрозрачная история», — пояснил эксперт.

В апреле нефтепродуктопровод был передан по решению АРМА под управление дочерней компании НАК «Нафтогаз» «Укртранснафта».

«Нужно решение суда»

Как сообщил в конце апреля тогдашний председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, украинская сторона ведёт переговоры с Москвой и Минском на предмет возобновления поставок топлива по трубопроводу Самара — Западное направление.

Напомним, единственным поставщиком дизельного топлива на Украину по этому нефтепроводу ранее была «Роснефть». С украинской стороны закупками топлива занималась компания Wexler Group. Однако в марте 2021 года компания сообщила, что с апреля намерена минимизировать российский импорт и сосредоточиться на морских поставках.

Экс-председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев

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«Наша сильная позиция была в Новограде и Смыге, мы выстроили там систему отгрузок, которая работала как часы, аналогов которой не было. Сегодня этой возможности больше нет, перспективы неясны, мы хотим заняться альтернативными направлениями», — заявил тогда владелец компании Пётр Белз.

По мнению Станислава Митраховича, расправившись с политическим противником в лице Медведчука, власти Украины захотят восстановить в полном объёме поставки российского дизельного топлива.

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«Не исключаю, что нефтепровод останется в руках украинской власти, поскольку нынешний политический режим в стране полностью подчинил себе суды», — добавил эксперт.

Дмитрий Марунич придерживается другой точки зрения. По мнению эксперта, даже если украинское государство и отнимет нефтепровод у владельцев, это приведёт только к дополнительным издержкам для Киева. Как напомнил эксперт, чтобы нефтепровод приносил прибыль, он должен качать топливо.

«Сегодня нефтепровод передан «Укртранснафте», которая будет нести издержки по его содержанию до завершения судебного процесса. Надо отметить, что на момент остановки в трубе находилось топливо на десятки миллионов долларов, Киев должен будет компенсировать эти средства прошлым владельцам», — пояснил эксперт.

Марунич считает, что у Киева мало шансов сохранить свой контроль над нефтепроводом.

«Чтобы сделать это, нужно решение суда, в котором приватизация была бы признана незаконной. Но пока ни один суд не вынес такого решения. Ситуация усугубляется тем, что Россия уже отказалась поставлять топливо на этом направлении. Если альтернативу российским поставкам не удастся найти, нефтепровод сгниёт уже через несколько лет», — подытожил эксперт.