В Киеве высказались об обсуждении Путиным и Байденом Минских соглашений

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал данные о том, что российский лидер Владимир Путин и глава США Джо Байден обсуждали на встрече в Женеве Минские соглашения.
В Киеве высказались об обсуждении Путиным и Байденом Минских соглашений
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«Что действительно важно для нас? Конечно, говорили об Украине, как это и анонсировалось перед саммитом. Замечу, господин Путин опять настаивал на буквальном выполнении Минских соглашений. И здесь ведь есть проблема. Классический текст «Минска» и предложенная там последовательность пунктов однозначно играют в пользу России», — заявил он изданию «СТРАНА.ua».

По словам Подоляка, у нынешней украинской власти другой взгляд на заключённые экс-президентом Украины Петром Порошенко договорённости. В частности, Киев всё так же настаивает на возвращении контроля над границей, прежде чем выполнять свои обязательства в рамках соглашений.

Ранее Путин заявил, что на переговорах с Байденом вопрос Украины затрагивался. По его словам, американский лидер согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

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