«Формирование нового «монстра»: зачем власти Украины намерены лишить СБУ части полномочий

Послы стран «Большой семёрки» на Украине обратились к депутатам Верховной рады с призывом принять законопроект о реформе Службы безопасности Украины. О необходимости одобрить законопроект заявили также представители ЕС, НАТО и США, назвав документ шагом Украины к западным стандартам. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечает важность этой инициативы. По мнению аналитиков, президент Украины намерен урезать влияние СБУ, чтобы ещё больше усилить подконтрольный Зеленскому СНБО.

Послы стран «Большой семёрки» призвали депутатов украинского парламента проголосовать в поддержку реформы Службы безопасности Украины (СБУ). Обращение дипломатов опубликовано в Twitter G7AmbReformUA («Послы G7 за реформу на Украине»).

«Послы призывают народных депутатов... принять этот закон... Его введение станет большим шагом вперёд в преобразовании СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с самыми лучшими международными практиками», — говорится в обращении.

Посли G7 вітають законопроект про @ServiceSsu, представлений 03 червня. Він передбачає міцну основу для справжньої реформи, відмову від повноважень досудового слідства, скорочення штату й демілітаризацію. Ми вітаємо лідерство @ZelenskyyUa у проведенні цієї реформи. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 7, 2021

С аналогичным призывом выступила и Международная совещательная группа (МСГ), в которую входят представители ЕС, НАТО и США.

«Международная консультативная группа с участием представителей ЕС, НАТО и США приветствует законопроект о Службе безопасности Украины, представленный 3 июня. Принятие и тщательная реализация этой законодательной инициативы станут важным шагом на пути Украины к принципам НАТО и ЕС», — говорится в сообщении группы.

В МСГ особо отметили, что законопроект предусматривает «поэтапное полное лишение СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию службы, отстранение её от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора».

«Путь либерализации»

Законопроект №3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» был принят Радой в первом чтении ещё 28 января 2021 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение депутатов. По словам главы государства, принятие законопроекта «приближает Украину к европейскому сообществу».

«Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперёд на пути либерализации экономики и упрощения ведения бизнеса на Украине», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Gleb Garanich

С похожим призывом Зеленский выступил в конце мая. Он заявил, что реформирование спецслужбы важно для Украины и её международных партнёров. Зеленский также отметил, что СБУ больше не будет заниматься экономическими делами, эти функции после принятия закона перейдут к Бюро экономической безопасности.

Законопроект может быть принят до конца пятой сессии Рады, об этом ранее сообщил первый зампред фракции партии «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко. Пятая сессия украинского парламента продлится до 23 июля.

Следует отметить, что ко второму чтению законопроект о реформе СБУ претерпел заметные изменения. Из документа были исключены наиболее скандальные положения. Во-первых, новая редакция реформы не наделяет СБУ правом делать представления в ЦИК на предмет снятия с выборов политических партий или отдельных кандидатов. Кроме того, СБУ не получит право блокировать информационные ресурсы во внесудебном порядке, не сможет обращаться к Нацсовету по вопросам теле- и радиовещания с представлением об аннулировании лицензий телерадиоорганизаций.

Также по теме «Средневековые методы»: почему Зеленский заблокировал работу оппозиционных телеканалов Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что введённые против ряда телеканалов санкции были «законными» и «справедливыми»....

В обновлённом законопроекте сказано, что ограничение доступа к информационным ресурсам с целью недопущения террористического акта или проведения «разведывательно-подрывной деятельности во вред Украине» может осуществляться в судебном порядке.

Также СБУ должна лишиться возможности проводить досудебное расследование, хотя за спецслужбой сохранится право иметь изоляторы временного содержания.

Одним из ключевых изменений станет ликвидация департамента СБУ, занятого борьбой с экономическими преступлениями, коррупцией и организованной преступностью. Вместо этого в структуре спецслужбы будет создано подразделение для контрразведывательной работы. Этот департамент планируется наделить широкими полномочиями: сотрудники смогут даже свободно перемещать людей и предметы через госграницу.

СБУ также сможет вести скрытую видео- и аудиослежку за подозреваемыми, проникать в жильё и т. п. Правда, для этого спецслужбе потребуется разрешение суда. При этом суды будут обязаны выдавать такие разрешения в течение шести часов после обращения.

Как пояснил в комментарии RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в теории продвигаемая главой государства реформа предполагает сделать из СБУ структуру по типу ФБР, чтобы она не занималась расследованием дел, связанных с бизнесом.

Верховная рада

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Кроме того, предполагается, что после реформирования эта структура станет независимым от президента и кабинета министров органом. На Украине уже не в первый раз власти пытаются забрать у СБУ реальную власть и контроль над бизнесом. Однако руководство СБУ каждый раз обратно возвращало себе влияние», — отметил эксперт.

В СБУ реформой недовольны и рассматривают её как урезание полномочий спецслужбы, считает Охрименко.

«После провозглашения независимости Украины СБУ занималась поиском шпионов, и её сотрудники были небогаты. После того как орган был наделён функцией борьбы с лицами, совершившими экономические преступления, уровень благосостояния сотрудников СБУ резко вырос», — отметил эксперт.

Вопрос контроля

Как пояснил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, норма о блокировке сайтов СМИ не вполне исключена из законопроекта — СБУ сможет добиваться этого через судебные решения.

«Главная новизна законопроекта заключается в том, что СБУ не сможет расследовать экономические преступления, вести борьбу с организованной преступностью и коррупцией. Теперь эти функции возложены на антикоррупционное бюро, новую финансовую структуру, созданную при правительстве, а также органы власти, на которые влияют западные партнёры Украины», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Что интересно: сами сотрудники СБУ избавляются от обязанности подавать декларации о доходах. Напомним, в 2017 году Окружной административный суд Киева закрепил за личным составом СБУ право не подавать декларации о доходах и имуществе в единый государственный реестр госслужащих.

© ssu.gov.ua

Засекречивание информации позволило ряду высокопоставленных сотрудников СБУ скрыть факт обладания элитной недвижимостью от общественности. При этом СМИ всё равно смогли получить и обнародовать информацию о состоянии силовиков.

В 2020 году глава СБУ Иван Баканов отменил акт, который позволял руководству спецслужбы не подавать открытые декларации о доходах в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В рамках реформы СБУ также планируется наделить полномочиями проверять претендентов на важные государственные должности. Так, назначение прокуроров, за исключением генпрокурора, будет проводиться «с учётом выводов проверки СБУ».

Тем не менее эксперты убеждены, что главной целью реформы является ослабление влияния СБУ.

Также по теме «Не успел нанести ущерб внешней безопасности России»: ФСБ разоблачила агента спецслужб Украины Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины Алексея Семеняку, который работал в интересах украинских спецслужб. Как отметили в...

Энтузиазм, который проявляют по отношению к законопроекту западные партнёры Киева, аналитики объясняют тем, что после принятия документа часть полномочий СБУ перейдёт к структурам, которые в большей мере контролируются Западом. Кроме того, подчёркивают эксперты, в ЕС недовольны частыми случаями давления на бизнес со стороны силовиков — именно к искоренению этой практики должна привести в итоге реформа.

«Европе уже давно не нравится, как на Украине ведут бизнес. Европейские чиновники уже неоднократно критиковали практику, когда бизнес-вопросы решаются в стране через силовые органы. При этом надо понимать, что Запад в первую очередь защищает на Украине свои интересы, интересы западных корпораций. И ослабление роли СБУ даст гарантии, что скупленные сейчас задёшево украинские активы останутся в руках новых владельцев», — заявил источник RT в партии «Слуга народа».

При этом реформа будет иметь также политические последствия и приведёт к большей концентрации власти в руках президента Украины, считают эксперты.

«Сейчас фактически мы видим процесс ослабления СБУ. После реформы структура будет выполнять функции контрразведки, иметь ограниченный круг задач, касающихся государственной безопасности. Реформа должна ослабить СБУ и передать многие её функции внутреннего контроля в управление органам, на которые влияют западные партнёры Украины», — считает Руслан Бортник.

Похожего мнения придерживается и Александр Охрименко.

«Зеленский посчитал, что проще и удобнее наделить колоссальной властью СНБО, который выполняет одновременно карательные и судебные функции. Сейчас власти Украины формируют нового «монстра», который, по их замыслу, должен обладать большей силой, чем даже спецслужбы. СБУ отойдёт на второй план, а карающим органом станет СНБО», — подытожил эксперт.