«Не успел нанести ущерб внешней безопасности России»: ФСБ разоблачила агента спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины Алексея Семеняку, который работал в интересах украинских спецслужб. Как отметили в пресс-службе ФСБ, координацией действий мужчины занимались руководители одного из отделов украинской контрразведки. Отмечается, что Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Его нахождение на территории страны было признано нежелательным, 3 июня он покинул Россию и получил запрет на въезд сроком на 25 лет.

Сотрудники ФСБ России предотвратили деятельность гражданина Украины в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно­-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», — говорится в сообщении.

В ФСБ установили, что деятельность мужчины на протяжении долгого времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки — оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Тимуром Гасымовым и заместителем начальника второго отдела первого управления ДКИБ СБУ подполковником Игорем Черняком.

«В ходе опроса гражданин Украины подтвердил факт поддержания длительных отношений с указанными представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи», — отметили в ФСБ.

У задержанного были изъяты «персональные электронные устройства», в которых обнаружили сообщения от сотрудников СБУ с предложением оказать содействие в решении их рабочих вопросов, «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации».

Кроме того, была зафиксирована попытка третьими лицами, находящимися в Киеве, удалённо уничтожить данные с мобильного устройства Семеняки. «Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки его кураторами из СБУ», — заявили в ФСБ. Удаление данных не допущено, добавили в спецслужбе.

«В результате оперативного реагирования и принятых ФСБ России неотложных мер Семеняка А.П. не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня гражданин Украины покинул территорию Российской Федерации», — заключили в ФСБ.

© ЦОС ФСБ России

Случаи шпионажа в пользу Украины

22 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Сообщалось, что он целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки украинского Минобороны составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

В середине апреля в Санкт-Петербурге был задержан украинский консул Александр Сосонюк, который пытался получить информацию закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином. В ФСБ отметили, что деятельность задержанного носила враждебный характер по отношению к РФ и была несовместима со статусом дипломатического работника.

По словам дипломата, его интересовали различные базы данных, в частности сведения о регистрационных номерах автомобилей, об уголовных делах и о прописке.

После этого Сосонюку рекомендовали покинуть территорию РФ.

Кроме того, в марте Севастопольский городской суд признал виновной в госизмене за передачу секретных сведений Главному управлению разведки Минобороны Украины местную жительницу 1955 года рождения, которая была задержана ещё в ноябре 2019 года. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. По данным следствия, женщину к негласному сотрудничеству с украинским военным ведомством привлёк представитель иностранного государства.

16 марта в Крыму задержали работавшего в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Владислава Есипенко — мужчина занимался «разведывательно-подрывной деятельностью» и хранил в своём автомобиле самодельное взрывное устройство. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Впоследствии в СМИ появилась информация, что Есипенко работал на один из проектов финансируемого Вашингтоном «Радио Свобода»*.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.