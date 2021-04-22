«Собирал составляющие гостайну сведения»: в Севастополе задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины россиянина

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Сообщается, что россиянин целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки украинского Минобороны сведения о деятельности Черноморского флота, представляющие государственную тайну. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Гражданина Российской Федерации, который собирал и передавал секретные сведения Украине, задержали в Севастополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 («Государственная измена») УК России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, заключили в ФСБ.

Кроме того, было опубликовано видео с задержанным молодым человеком.

Наряду с этим крымское управление ФСБ сообщило, что Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении гражданина РФ, подозреваемого в передаче секретных сведений украинским спецслужбам.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, для Украины важно создать пятую колонну в Крыму для подрыва единства жителей Крымского полуострова, которые любят и поддерживают Россию. При этом, по его словам, не вызывает сомнений лицемерие украинской стороны, поскольку именно Киев обвиняет Москву в некой агрессии.

«Это очевидно. Надо понимать, что в Крыму осталось много людей с украинскими паспортами. Они могли получить и русский паспорт, то есть иметь двойное гражданство. В душу каждому человеку не заглянешь. Кто-то остался приверженцем украинской идеологии, кто-то хочет просто заработать на том, что он имеет возможность получить какие-то закрытые сведения и продать их на Украину», — пояснил собеседник RT.

Говоря о неоднократных случаях задержаний лиц, сотрудничающих с властями Украины, военный эксперт отметил профессионализм российских спецслужб.

«Это говорит о том, что наши спецслужбы бдят. Следят за тем, что происходит, и охраняют наши государственные и военные тайны», — добавил Литовкин.

Случаи задержания граждан, шпионивших в пользу Украины

17 апреля сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, который пытался получить информацию закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином. Отмечалось, что деятельность задержанного носила враждебный характер по отношению к России и была несовместима со статусом дипломатического работника.

Как отмечал Сосонюк, его интересовали различные базы данных, в частности сведения о регистрационных номерах автомобилей, об уголовных делах и о прописке.

Позднее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что украинскому консулу объявили о нежелательности его пребывания на территории РФ, рекомендовав покинуть страну. После этого МИД Украины обвинил Москву в «провокации» и выразил «решительный протест». В связи с этим покинуть украинскую территорию обязали старшего дипломата посольства России в Киеве.

Также по теме «12 лет колонии»: суд признал жительницу Крыма виновной в шпионаже в пользу Украины Жительница Севастополя 1955 года рождения признана виновной в государственной измене за передачу составляющих гостайну сведений...

24 марта в Севастопольском городском суде состоялось заседание по объявлению приговора местной жительницы 1955 года рождения. Её признали виновной в государственной измене за передачу секретных сведений главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Женщину задержали в Севастополе ещё в ноябре 2019 года.

«Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что женщину к негласному сотрудничеству с украинским Минобороны привлёк представитель иностранного государства. Гражданка РФ выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота. Эта информация составляет государственную тайну, передача которой могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.

16 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ Владислава Есипенко, работавшего в интересах украинских спецслужб. По его словам, он занимался «разведывательно-подрывной деятельностью». Также задержанный хранил в своём автомобиле самодельное взрывное устройство. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Впоследствии Есипенко сообщил, что также работал на один из проектов финансируемого Вашингтоном «Радио Свобода»*.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.