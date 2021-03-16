В Крыму задержали работающего на спецслужбы Украины россиянина

В ФСБ России сообщили, что ведомство пресекло «разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России».

«ФСБ России в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России Есипенко В.Л.», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что этот гражданин «осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым».

В ведомстве заявили, что мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб».

В ФСБ рассказали, что во время обследования личного автомобиля задержанного «обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства».

«Со слов задержанного Есипенко В.Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ России в ходе масштабной спецоперации задержала в 28 регионах 72 подпольных оружейника.