ФСБ сообщила о задержании подпольных оружейников в 28 регионах России

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ФСБ России в ходе масштабной спецоперации задержала в 28 регионах 72 подпольных оружейника, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ сообщила о задержании подпольных оружейников в 28 регионах России
  • РИА Новости

«Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — отметили в ЦОС.

Изъято 251 единица огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В феврале сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в 19 российских регионах

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