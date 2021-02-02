ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России

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ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в 19 российских регионах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
  • © ФСБ РФ

«ФСБ Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — приводит РИА Новости сообщение.

Всего сотрудники ФСБ прекратили деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее в доме у 27-летнего жителя Архангельска сотрудники ФСБ изъяли 30 самодельных взрывных устройств.

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