В Архангельске сотрудники ФСБ изъяли у мужчины 30 взрывных устройств
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», — сообщили в пресс-службе ФСБ России по Архангельской области.
Сотрудники ФСБ проводят расследование.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в декабре двое жителей Ялты были задержаны по подозрению в незаконном изготовлении оружия в подпольной мастерской.