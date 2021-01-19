В Архангельске сотрудники ФСБ изъяли у мужчины 30 взрывных устройств

В доме у 27-летнего жителя Архангельска сотрудники ФСБ изъяли 30 самодельных взрывных устройств. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», — сообщили в пресс-службе ФСБ России по Архангельской области.

Сотрудники ФСБ проводят расследование.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в декабре двое жителей Ялты были задержаны по подозрению в незаконном изготовлении оружия в подпольной мастерской.